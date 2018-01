SÚJB: Národní hodnotící zpráva pro účely Topical Peer-Review „Řízené stárnutí“

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, ukládá členským státům povinnost provést každých šest let vlastní i partnerské hodnocení určité vybrané tematické oblasti týkající se jaderné bezpečnosti příslušných jaderných zařízení na jejich území.

Jako první téma ENSREG na základě návrhu jedné z pracovních skupin WENRA (Western European Nuclear Regulators Asociation – www.wenra.org) bylo určeno „Řízení stárnutí“.

Skupinou ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) ve spolupráci se sdružením WENRA byl definován rámec a průběh partnerského hodnocení a také specifikován požadovaný obsah národních hodnotících zpráv . Povinně do hodnocení spadají všechny jaderné elektrárny a výzkumné reaktory s výkonem vyšším než 1MWt, které jsou v provozu k 31. 12. 2017, nebo ve výstavbě k 31. 12. 2016, V České republice tedy konkrétně JE Dukovany, JE Temelín a výzkumný reaktor LVR-15.

Celý proces partnerského hodnocení je obdobný zátěžovým testům po havárii v jaderné elektrárně Fukushima, bližší informace jsou uvedeny na stránkách ENSREG.

Národní hodnocení proběhlo v roce 2017, byla zpracována národní hodnotící zpráva.

Partnerské hodnocení je rozděleno do dvou částí, první částí je proces zpracování otázek a odpovědí k národním zprávám účastníků partnerského hodnocení, který je následován odbornou diskuzí s cílem definování případných opatření ke zvýšení jaderné bezpečnosti.

Do první části procesu partnerského hodnocení má možnost zapojit se i veřejnost a to pokládáním otázek k národním zprávám všech účastníků partnerského hodnocení, pro které byla zřízena speciální webová stránka . Národní zprávy všech účastníků hodnocení jsou k nalezení na stránkách ENSREGu . Otázky je možno pokládat do 28. 2. 2018.

autor: Tisková zpráva