SŽDC: Modernizace čtvrtého koridoru se dostává do závěrečné fáze

Právě zahajovaná modernizace traťového úseku ze Sudoměřic u Tábora do Votic je jednou z posledních staveb na jižní větvi koridoru z Prahy do Českých Budějovic a na hranice s Rakouskem. Po dokončení všech zbývajících etap se cestování mezi oběma centry zkrátí o více než půl hodiny.

Přestavba čtvrtého koridoru začala v roce 2005 v části mezi stanicemi Strančice a Praha-Hostivař. V současné době již mohou vlaky využívat jak poměrně dlouhý modernizovaný úsek z této části metropole až do Votic, tak i ze Sudoměřic u Tábora do Doubí a ze Soběslavi do Dynína. Odpovídající parametry získal rovněž železniční uzel v Českých Budějovicích.

Téměř souběžně s pracemi na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje se rozběhla také významná stavba na území hlavního města, a to mezi hostivařským a hlavním nádražím, kde vznikne čtyřkolejná trať. Stejně tak se již pracuje v úseku mezi Dynínem a Ševětínem.

Příští rok v květnu by měla být zahájena stavba z Doubí u Tábora do Soběslavi, kde vznikne dvoukolejná přeložka stávající trati. Jako poslední pak pravděpodobně v roce 2021 přijde na řadu modernizace úseku z Nemanic na okraji jihočeské metropole do Ševětína. Centrální komise Ministerstva dopravy schválila letos v únoru variantu s traťovou přeložkou, na které vzniknou dva poměrně dlouhé tunely, Chotýčanský s délkou téměř 5 km se po svém dokončení stane nejdelším na síti SŽDC.

Dokončení modernizace celého čtvrtého koridoru se předpokládá v roce 2026. Jízdní doba expresů mezi Prahou a Českými Budějovicemi se díky tomu zkrátí z původních 2 hodin a 15 minut až na 1 hodinu a 40 minut. Soupravy s naklápěcími skříněmi urazí celou trasu dokonce za 83 minut.

autor: komerční tisková zpráva