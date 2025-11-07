Sjednocený Prim plánuje investice za 25 milionů a uvádí na trh limitovanou edici hodinek za 119 tisíc korun

Po dlouhém sporu je značka sjednocená pod jednou firmou a představuje limitovanou edici hodinek Prim Elton TV i nové logo. Zároveň jsou naplánované investice do modernizace výroby a výstavby nové výrobní haly v celkový výši 25 milionů korun. Ročně se zatím vyrobí 6 tisíc kusů hodinek Prim, v plánu je navýšení kapacity, uvedla výkonná ředitelka Barbara Uher Hanková na čtvrteční tiskové konferenci v Praze.
Po dlouholetém sporu se značka Prim nedávno sjednotila pod rodinnou firmou MPM Quality. Vedení převzala výkonná ředitelka Barbara Uher Hanková, která chce vytvořit silnou značku Prim jak pro český, tak i zahraniční trh. Než však značka začne cílit na velké trhy, jako je Německo, Francie či Velká Británie, plánuje se zaměřit na stabilizaci domácí výroby a plné propojení dvou závodu ve Frýdků-Místku a v Novém Městě nad Metují.
„Momentálně se těším na to, že společně s týmem začneme zefektivňovat výrobu, tak samotné procesy ve firmě. Tam máme obrovský prostor na zlepšení jak kvalitou, tak kvantitou,“ uvedla Hanková na tiskové konferenci dne 6. listopadu. Současně probíhá i sjednocování webu a příprava nového e-shopu, který by jednou na zahraničních trzích mohl zajistit efektivnější marketing.
Dvouletým cílem značky Prim je odstranění zmatku ohledně původu hodinek. Chce se prezentovat jednotně, bez rozlišování výroby v závodech. Oba dva závody budou nyní spolupracovat na všech nových kolekcích, přičemž jejich prvním společným projektem je limitovaná edice hodinek Prim Elton TV. Prodávat se budou za 119 tisíc korun.
Firma navíc plánuje rozsáhlé investice do modernizace výroby. Od ledna 2026 by měly v závodu v Novém Městě nad Metují fungovat nové stroje CNC i nové brusky v přibližné hodnotě 10 milionů korun. V plánu je také výstavba nové a modernější výrobní haly za 15 milionů.
Zároveň manažer vývoje Lukáš Ešner pracuje na zpřesnění používaného vlastního strojku hodinek Prim. Kolekce s novým hodinovým strojkem je naplánovaná už na leden 2027. Dosud firma pracuje se strojkem z roku 2008, který průběžně vylepšovala.
S vlastním strojkem značky Prim se ročně vyrobí 700 až 1000 hodinek. Výkonná ředitelka Barbora Uher by ovšem ráda viděla navýšení výrobní kapacity na minimálně 2000 za rok. Současně firma k výrobě hodinek nakupuje i strojky ze zahraničí, konkrétně z Japonska a Švýcarska jich ročně nakoupí okolo 5000.
Samotná výroba hodinek je náročným procesem. Ačkoliv jeden hodinář zvládne sestavit jeden strojek do hodinek za den, celý výrobní cyklus, který zahrnuje až 2000 procesu v případě manufakturních hodinek Prim, může trvat 6 až 12 měsíců.
Svou komunikační strategii staví značka Prim na myšlence „povzbuzování lidí, kteří něco umí“ a hodlá tím tak oslovit široké spektrum zákazníků. Zapomenout nehodlá ani na mladou generaci. Oslovit ji hodlá například barevnějšími designy či komerčními spoluprácemi. V plánu jsou ale i specializované workshopy v nichž chce značka mladým nabídnout prostor, který si velké značky nemohou dovolit jí věnovat.
Například chytré hodinky, které má v oblibě nejen mladá generace, podle Hankové nejsou pro hodinky Prim přímou konkurencí. Podle ředitelky Barbary Uher Hankové se lidé od digitálních zařízení k tradičním hodinkám rádi vracejí.
Jednou z výhod chytrých hodinek je například možnost bezhotovostní platby na terminálech. I Prim ovšem uvažuje o tom, že by do budoucna do svých hodinek NFC technologii integroval, aby tuto funkci nabídly také. „Pokud se nám to podaří, budete moci platit i Primkama,“ uvedla Barbara Uher Hanková.
autor: Tisková zpráva