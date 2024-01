Skupina CSG rozšířila své představenstvo o dva nové členy

reklama

Nově je představenstvo sedmičlenné. Jeho předsedou je majitel skupiny Michal Strnad, výkonný ředitel CSG David Chour je místopředsedou. Nově se stal místopředsedou představenstva General Counsel Ladislav Štorek Představenstvo dále sestává ze čtyř členů, jimiž jsou ředitel pro akvizice Petr Formánek, investiční ředitel pro zahraniční projekty David Štěpán a nově též Zdeněk Jurák a Lukáš Andrýsek.

„Zdeněk Jurák nastoupil na pozici finančního ředitele v červnu minulého roku a díky svým bohatým zkušenostem se ve funkci brzy etabloval. Lukáš Andrýsek dokázal z pozice generálního ředitele nastartovat naši firmu DAKO-CZ a teď je jeho úkolem zdvojnásobit výrobu v Tatře. Vede zároveň naši klíčovou divizi CSG Mobility. Oba nově jmenovaní členové představenstva ve svých rolích obstáli a těším se na naši vzájemnou spolupráci při řízení skupiny,“ uvedl Michal Strnad, předseda představenstva a majitel CSG.

Zdeněk Jurák v CSG nastoupil v červnu 2023 na pozici finančního ředitele, kterou do té doby v rámci CSG vykonával David Chour. Ten se v minulém roce stal výkonným ředitelem skupiny a svému nástupci agendu finančního ředitele skupiny předal. Do CSG přišel Zdeněk Jurák ze skupiny KKCG, v níž působil přes osm let. Pracoval též ve skupině Generali PPF a v auditním týmu poradenské firmy Mazars.

Zdeněk Jurák je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž v USA na University of Illinois. Je držitelem certifikátu ACCA/DipIFR a certifikovaným účetním expertem.

Lukáš Andrýsek působí v CSG od roku 2016, kdy nastoupil do společnosti DAKO-CZ. Působil zde jako ekonomický ředitel, od roku 2018 jako výkonný ředitel a posléze postoupil na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Pod jeho vedením společnost DAKO-CZ prudce expandovala po stránce výrobních i hospodářských výsledků. Na jaře roku 2023 se stal generálním ředitelem automobilky Tatra Trucks, kde je jeho hlavním úkolem navýšit výrobu tak, aby během několika let Tatra dosáhla mety 2500 vozidel za rok. V létě roku 2023 se stal Lukáš Andrýsek generálním ředitelem nově utvořené divize CSG Mobility, jejímiž hlavními členy jsou právě automobilka Tatra Trucks a výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla DAKO-CZ.

Lukáš Andrýsek je absolventem Slezské univerzity v Opavě v oboru ekonomika a IT. Před svým příchodem do skupiny CSG pracoval přes osm let na různých pozicích finančního managementu automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

