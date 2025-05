Koten (SPD): Takhle švorc Česká republika skutečně už dlouho nebyla

Děkuji za slovo.

Já bych tady reagoval rád na své předřečníky, protože vzhledem k tomu, že jsem jak v Zastupitelstvu kraje Vysočina, tak v zastupitelstvu obce, tak vím, jaká je obrovská nejistota, co se týká dofinancování těch nepedagogických pracovníků, protože ty obce se základními školami, jsou to pro ně neplánované výdaje a většinou obec plánuje na nějakou delší dobu, například má naplánovánu kanalizaci nebo nějaké větší stavební úpravy, kde tedy skutečně ty peníze vyšetřit takzvaně nemůže, mnohdy jsou tam tedy vázány i dotační peníze, takže z toho to také financovat nelze.

A co se týká škol, které zřizuje kraj, tak tam vlastně my tady všichni tvrdíme, nebo hlavně tedy vy, jak podporujete to školství, chodíte se fotit do těch různých typů škol, celá ta slavná čtyřkoalice, ale když potom dojde tedy na financování nepedagogických pracovníků, tak platí skutečně to, co tady bylo zmíněno. Slibem nezarmoutíš, ale bohužel sliby chyby. To jsme zažili také.

Co se týká té nějaké rozpočtové rezervy. Já si myslím, že Jiřina Švorcová by musela mít skutečně radost, protože jejímu jménu dělá tato vláda, zejména ministr financí, opravdu tedy velkou propagaci, protože takhle švorc Česká republika skutečně už dlouho nebyla. Ten dluh je astronomický, přes tři biliony korun.

To se těm předchozím vládám, které zde byly od roku 1990 a potom tedy za samostatného státu České republiky, tak to se skutečně žádné další vládě, takovýto zářez do naší kasy, co se týká dluhu, opravdu nepovedl. Takže bylo by dobré, kdybyste si to vydiskutovali v té vaší čtyřkoalici na vládě, a pak teprve přišli se zákonem tak, abychom to tedy mohli tady projednat.

Děkuju.

