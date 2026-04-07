Správa železnic: Stavba nejdelší etapy železnice Praha – Letiště – Kladno může začít

Nejvýznamnější zakázka letošní stavební sezony na české železnici bude oproti předpokladům levnější, nabídka se dostala výrazně pod předpokládanou cenu. Úspory se podařilo dosáhnout také při rekonstrukci mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem, i tato zakázka je podepsaná.
„Každý milion, který se podaří při veřejných zakázkách ušetřit, je dobrá zpráva pro stát i daňové poplatníky. Zakázky na stavbu nové trati z Prahy-Ruzyně do Kladna a prvního úseku modernizace trati z Plzně do Bavorska se podařilo Správě železnic vysoutěžit dokonce o stovky milionů levněji. Ukazuje se, že otevřené tendry a silná konkurence mají potenciál výrazně zlepšit český drážní ekosystém. Důležité také je, že všechny letos zahajované železniční projekty výrazně zlepší každodenní cestování lidí a posílí roli železnice jako moderního a spolehlivého způsobu dopravy,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Patnáctikilometrová trať mezi Prahou a Kladnem bude díky modernizaci rovnější, elektrifikovaná a dvoukolejná. Stavět se začne ještě na jaře, práce potrvají do roku 2029. Provedou je firmy Subterra, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Swietelsky, sdružení nabídlo v tendru nejvýhodnější nabídku ve výši 8,279 miliardy korun, předpokládaná hodnota zakázky byla o víc než půl miliardy vyšší.
„Modernizace trati přinese zásadní zkvalitnění dopravy nejen mezi metropolí a Kladnem, ale zlepší i dojíždění do Prahy ze širší oblasti. Pomůže tomu třeba návaznost železničních stanic na parkoviště P+R. Výrazně se zvýší rychlost vlaků i kapacita trati,“ řekl šéf Správy železnic Tomáš Tóth. Jde o nejdelší etapu projektu moderní železnice Praha – Letiště – Kladno.
Impuls pro novou trať do Bavorska
Nižší cenovku oproti předpokladům bude mít i modernizace trati spojující Plzeň, Nýřany a Chotěšov. Víc než dvacetikilometrový úsek zrekonstruují firmy PORR, Elektrizace železnic Praha a Berger Bohemia. Jejich nabídková cena byla ve výši 4,489 miliardy korun, předpokládaná hodnota této zakázky dosahovala 4,640 miliardy.
Trať získá trolejové vedení, rychlost vlaků se zvýší. Hotovo bude na přelomu let 2027 a 2028. Na tuto modernizaci navážou další projekty, cílem je zmodernizovat celé rameno z Plzně přes Domažlice na hranici s Německem.
Rok 2026 na české železnici
Českou železnici letos stát podpoří víc než 72 miliardami korun, jde o historicky nejvyšší částku. Důležitým momentem stavební sezóny je začínající rekonstrukce uzlu Hradec Králové, díky které vznikne mimo jiné nové nástupiště, stanice bude kompletně bezbariérová, zvýší se rychlost vlaků. Hradeckým hlavní nádražím projde na 20 000 tisíc cestujících denně.
Modernizací trati mezi Kutnou Horou a Kolínem se odstraní jedno z úzkých hrdel české železnice: díky výstavbě spojky se přestanou vzájemně blokovat cesty vlaků z Prahy do Kutné Hory se spoji, které jedou po koridoru od Pardubic. Traťová rychlost se zvýší až na 160 km/h.
Letos začne také elektrizace 52 kilometrů trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí. Půjde přitom o první zakázku, kterou bude nově Správa železnic soutěžit takzvaně po profesích. Cílem rozdělení jednotlivých částí tendru na menší části je zvýšit konkurenci a tím celý projekt zlevnit.
Troleje dostane také vytížená příměstská trať z Nýřan do Heřmanovy Huti, díky tomu bude možné zavést přímé elektrické vlaky z Plzně. Kompletní renovací projdou nádražní budovy Chebu a Táboře, rekonstrukce napájecí stanice v Břeclavi zajistí navýšení energetické spolehlivosti české železnice.
Stavíme naplno
Pokračují také rozsáhlé investice zahájené v předchozích letech. Běží přestavba uzlu Česká Třebová a dvou pražských nádraží, Masarykova a na Smíchově. Stavbaři dál pracují na nahrazení dvou frekventovaných přejezdů, ve Velké Chuchli vzniká nadjezd, ve Studénce u Ostravy pak podjezd. Pokračuje rekonstrukce trati z Brna do Přerova, která získá druhou kolej a rychlost 200 km/h, a také výstavba nových nádražních budov v Kladně nebo v Mladé Boleslavi.
