Pavel řeší NATO z Hradu, když nesmí na summit. Sešel se s velitelem

26.05.2026 20:13 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Zda vláda pustí prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře zůstává otázkou sporu. Prezident má již připravenou kompetenční žalobu. Mezitím za ním do Prahy zamířil vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich, se kterým Pavel jednal o obranných plánech Aliance.

Popisek: Prezident Petr Pavel při projevu před poslanci

Prezident Petr Pavel dnes jednal s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě Alexusevem G. Grynkewichem. Hovořit spolu měli o obranných plánech Severoatlantické aliance v regionu i o jejich naplňování a lepší koordinaci mezi spojenci.

„Společně s náčelníkem Generálního štábu AČR Karlem Řehkou jsme zdůraznili význam silného transatlantického partnerství, které zůstává základem naší společné obrany,“ uvedl prezident Pavel na sociální síti X, kde sdílel fotografie ze setkání.

Upozornil také na to, že Evropa dle jeho názoru musí převzít odpovědnost za svou obranu. „Evropa zároveň musí převzít větší odpovědnost za vlastní obranu. Stejně tak je klíčové dál posilovat sdílení informací, připravenost a odstrašující schopnosti NATO,“ uvedl prezident.

 

 

S Petrem Pavlem dnes zveřejnil rozhovor deník Financial Times. Český prezident v něm upozornil, že počet zemí finančně přispívajících do české muniční iniciativy pro Ukrajinu klesl z osmnácti na devět.

Prezident odmítl deníku Financial Times sdělil, které konkrétní země se z Muniční iniciativy nedávno stáhly. Jeden ze západních vojenských představitelů měl ovšem uvést, že Německo a některé severské země zůstávají mezi účastníky, ale „některé země nyní považují za podivné platit za něco, co ani není řádně podporováno vládnoucími politiky vedoucí země“.

Ačkoliv dle slov prezidenta Pavla iniciativa dále funguje, její budoucnost už není tak jasná. Obzvláště poté, co premiér Andrej Babiš odmítl financování zbraní pro Ukrajinu z českého rozpočtu.

Prezident připomněl, že iniciativa zajišťovala až polovinu velkorážní munice dodávané Ukrajině, a proto ji nelze snadno nahradit. O jejím dalším fungování by se podle něj mělo jednat na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Zatím se však zdá, že summitu NATO se prezident Pavel účastnit nebude. Pro případ, že by mu vláda Andreje Babiše jeho cestě do Ankary skutečně zamezila, má prezident připravenou kompetenční žalobu, uvedl v rozhovoru pořadu Blesk Hráči.

O složení delegace na summit by vláda měla rozhodnout 8. června. Summit samotný se koná během 7. a 8. července.

