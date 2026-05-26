Olomoucký kraj: Venkov dostane peníze navíc

„Peníze v Programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 miliónů korun na 77,5 miliónu. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet,“ upozornil Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
O peníze ze zmiňovaného dotačního programu byl mezi vesnicemi vždycky velký zájem. Často ale nestačily na to, aby se vyhovělo všem žadatelům. Díky navýšení dotačních prostředků teď šanci na podporu dostalo více obcí.
„Program je určen hlavně pro menší vesnice do dvou tisíc obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. S podporou hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměly,“ dodal Pavel Jelínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro strategický rozvoj.
Dotace mohou žadatelé využít nejen na samotné stavby a rekonstrukce, ale také k pořízení projektové dokumentace.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku