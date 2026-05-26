VZP: Co je to přehled vykázané péče a jak ho získat

Co je obsahem přehledu vykázané péče?
Přehled vykázané péče obsahuje souhrn informací o nákladech na zdravotní péči, která na vás byla vykázána. U jednotlivých položek jsou uvedeny zejména údaje o poskytovateli zdravotních služeb, datu poskytnutí péče, druhu vykázané zdravotní péče (např. preventivní prohlídka, hospitalizace, operace) a částce, kterou za ni pojišťovna poskytovateli zdravotních služeb uhradila.
Jakými způsoby můžu přehled získat?
Je několik způsobů, jak získat přehled vykázané zdravotní péče. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je využití aplikace Moje VZP, kde máte možnost nahlížet na přehled přímo online. V případě, že přehled potřebujete mít k dispozici i mimo aplikaci, přepnete se v desktopové verzi do aplikace VZP Point, kde si ho bezplatně za zvolené období stáhnete. Požadovaný přehled se vyhotoví během několika minut. Soubor si poté můžete uložit do svého počítače nebo jiného zařízení a v případě potřeby vytisknout. Podrobný návod uvádíme na webových stránkách VZP.
Ostatní způsoby získání přehledu, včetně příslušných formulářů, jsou k dispozici na stránce: Přehled vykázané péče - VZP ČR. Na vaši žádost je zdravotní pojišťovna povinna vám zdarma poskytnout jedenkrát ročně výpis, který obsahuje údaje o hrazených službách pojištěnce za posledních 12 měsíců. Upozorňujeme však, že poskytovatel zdravotních služeb (lékař, nemocnice) může poskytnutou péči zdravotní pojišťovně vykázat až s tříměsíčním odstupem.
Kdo může o vystavení přehledu požádat?
O přehled úhrad zdravotní péče může požádat dospělý pojištěnec nebo pojištěnec starší 15 let sám za sebe, ale také zákonný zástupce nezletilého pojištěnce, který doloží rodný list dítěte. Možnost požádat o přehled mají také osoby s pravomocným soudním rozhodnutím, jako jsou osvojitelé, opatrovníci nebo poručníci, a osoby, které byly pojištěncem zplnomocněny k vyžádání výpisu na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se o přehled žádá mimo aplikaci VZP Point, musí být žádost vždy řádně vyplněna a s ní předloženy další potřebné dokumenty, které prokáží oprávnění k podání požadavku (např. rodný list, ověřená plná moc). Jestliže o výpis žádá rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilého, bude přehled doručen přímo na jeho jméno a adresu, nikoliv na jméno nezletilého. Vystavení přehledu úhrad zdravotní péče za osobu zemřelou není možné.
Co dělat při nesrovnalostech v přehledu?
Pokud zjistíte nesrovnalost v přehledu vykázané zdravotní péče (např. máte v přehledu vykázanou péči, která vám nebyla poskytnuta), můžete podat podnět k jejímu prošetření. Na problém lze upozornit přímo v aplikaci Moje VZP, případně můžete podnět zaslat poštou, datovou schránkou (ID i48ae3q), e-mailem nebo jej podat osobně na pobočce VZP. Závažné nedostatky prověřují revizní lékaři a odborní pracovníci pojišťovny. Pokud kontrola proběhne a prokáže chybu, nesprávně vykázaný výkon bude z vašeho přehledu vykázané péče takzvaně odečten. Vždy ovšem přímo u položky v roce, měsíci a dni, kdy byla na váš přehled nesprávně připsána. Tento odečet se ve vašem výpisu může objevit nejdříve 3 měsíce od zaslaného podnětu.
