Papajanovský (STAN): Zdravím z Taiwanu

27.05.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k poslanecké cestě do Tchaj-wanu.

Foto: STAN
Popisek: Jan Papajanovský

Zdravím z Taiwanu!

Jsem tady na pozváni taiwanského ministerstva zahraničí spolu s dalšími poslanci z Česka i z celého světa. Účastníme se konference na podporu bezpečného a mírového soužití mezi zeměmi. Menší státy jako jsme právě my a Taiwan musí v době, kdy přestávají platit jakákoliv světová pravidla, obzvlášť držet při sobě.

Samozřejmě i zde bojuju za Ústecký kraj. Hned za hranicemi v Drážďanech Taiwanci investují do rozvoje evropského polovodičového průmyslu, což je obrovská příležitost i pro nás. S místními proto řeším, jak co nejlépe napomoci příchodu investic k nám do kraje. Kvalifikovaná a dobře placená pracovní místa totiž potřebujeme jako sůl, a díky Taiwanu by mohla vzniknout. 

Mgr. Jan Papajanovský

  • STAN
  • poslanec
Sliboval jste národ sjednocovat

Proč ale pak zaštitujete akci, která národ dost rozděluje? A vám nevadí, že Posselt hlasoval proti našemu členství v EU nebo že teď kádruje lidi a o některých tvrdí, že do Evropy nepatří? Nemusím s nimi souhlasit, nemusím takové politiky volit, ale říkat o někom, kdo zde má své kořeny, že sem nepatř...

