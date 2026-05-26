Papajanovský (STAN): Zdravím z Taiwanu

Zdravím z Taiwanu!
Jsem tady na pozváni taiwanského ministerstva zahraničí spolu s dalšími poslanci z Česka i z celého světa. Účastníme se konference na podporu bezpečného a mírového soužití mezi zeměmi. Menší státy jako jsme právě my a Taiwan musí v době, kdy přestávají platit jakákoliv světová pravidla, obzvlášť držet při sobě.
Samozřejmě i zde bojuju za Ústecký kraj. Hned za hranicemi v Drážďanech Taiwanci investují do rozvoje evropského polovodičového průmyslu, což je obrovská příležitost i pro nás. S místními proto řeším, jak co nejlépe napomoci příchodu investic k nám do kraje. Kvalifikovaná a dobře placená pracovní místa totiž potřebujeme jako sůl, a díky Taiwanu by mohla vzniknout.
