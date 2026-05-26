Brno předvede i to, z čeho by se v Praze už zvedal kýbl. Vidlák to o víkendu viděl všechno

Víkendová akce Landsmanšaftu v Brně je hodnocena jako úspěšná. Souhlasil byste?
Tak určitě... Naplnila veřejný prostor vzpomínkami na dobu německé okupace a protektorátu, upozornila na to, jaké svině tehdy Němci byli, obzvlášť ti sudetští, dostala na jedno demonstrační pódium celou vlasteneckou scénu včetně prezidenta Zemana, obnovila otázku reparací, snížila šance Petra Pavla na znovuzvolení a nedělní demonstrace proti sudetské připoseltovanosti zcela zastínila akci Milionu chvilek na obranu koncesionářských poplatků. Skvělý víkend!
Vy jste to v Brně viděl na vlastní oči, co byl váš nejsilnější zážitek? Nechám na vás, zda pozitivní nebo negativní...
Pro mě bylo asi nejsilnější to, že vedle mě šli v průvodu i lidé, kteří na demonstrace příliš nevěří a kteří mě od nich v minulých letech spíše zrazovali. I ti, kteří neviděli žádný smysl v pořádání protivládních protestů na Václaváku, najednou šli s námi na Dominikánské náměstí. Jak vidno, paměť na "pokojné soužití s milými krajany" ještě nevymizela a nenechali jsme se uchlácholit, že o nic nejde a všechno bude v pořádku.
A pak jsem si náramně užil Bernda Posselta, který po celý víkend ani jednou neřekl slovo "Beneš" a to v žádné souvislosti. A o to nám šlo...Milí krajané se omlouvali horem dolem a na nějaké odškodňující požadavky vůbec nedošlo. Až přijedou do Reichenbergu, také jim ukážeme, že už je to Liberec a nikdy to nebude jinak.
Jak se stalo, že toto 80 let staré téma zase otevřelo staré rány?
To bude kreténismem pražských a brněnských liberálních elit. Oni to tak mají, že když už chtějí být zase lokaji u německé panské rasy, tak nepřemýšlejí strategicky, ale hodnotově, což je spolehlivě prozradí před dosažením cíle. A tak, místo aby Čechy uchlácholili, tak je vydráždili. Místo, aby je uklidňovali až k vratům plynové komory, vyprovokovali je. Ani ten Posselt nebude zrovna vydařenou reinkarnací Dolfiho. Kdyby byl, nemusel být teď o víkendu pro Čechy za kajícníka a pro Němce za slabocha, který si ani neumí říct o majetky.
Na akci se předvedla prakticky celá parlamentní opozice, prezident dal akci záštitu. Předseda TOP 09 použil v souvislosti s Berndem Posseltem opakovaně slovo „noblesa“ a těší se na další setkávání. Co je podle vás k takovému chování vede? Skutečně to jejich voliči ocení?
Ale kdepak! Oni dobře vědí, že to jejich voliči neocení, ale doufají, že to ocení redaktoři v liberálních médiích a ocení to jejich němečtí pánečci a nasypou prachy na kampaň. Přízeň voličů, to je nejistá disciplína. Mnohem lepší je plná stranická pokladna, armáda marketérů a Seznam Zprávy, které vás budou chválit a očerňovat Babiše.
Jen, v poslední době se ukazuje, že tato strategie je stále dražší a stále nejistější. A tak holt musejí sahat k silnějším kalibrům. Například k lezení do řiti Bernda Posselta.
O vás se, Danieli, ví, že pocházíte od Karlových Varů a teď žijete na jižní Moravě. Dva pohraniční kraje, ale z hlediska česko-německých vztahů úplně jiné příběhy. Máte pocit, že na jižní Moravě se to jinak jinak, než na západě země?
Ne, v tomto ohledu se to na jižní Moravě vnímá úplně stejně jako v Karlových Varech. Sudety jako Sudety. Miroslav byla stejný Reich jako moje rodné Nové Sedlo. Mislitz jako Neusattel. Rozdíl byl jen v tom, že v Miroslavi žila i početná česká komunita v Novém Sedle volili Henleinovu partaj až na jednoho jediného voliče (který volil sociální demokracii) úplně všichni. Po válce se pak odsun provedl přesně podle tohoto klíče.
Dnes se obě obce liší pouze podle množství usedlých liberálů, kterých je v Miroslavi o něco víc než v Novém Sedle. Ale když jde o sudetské majetky, není ten rozdíl nijak velký.
Objevil se nápad, že by se Sudetoněmecký den mohl konat „na střídačku“ v Německu a v Česku. Myslíte, že v Ústí nad Labem nebo v Chebu by se dostalo landsmanšaftu tak srdečného přijetí jako v Brně?
Ukazuje se, že brněnská pravda a láska má svůj Minderwertigkeitkomplex vůči Praze a tak holt musí být papežštější než papež. To se tak dělá. Abyste ukázali, že jste hodni evropských hodnot, děláte i to, z čeho by se Pražákům už zvedal kýbl. Takhle jsme se dopracovali všech liberálních hororů. Jak se dostanete do funkce, když už homosexuály nikdo nehaní? Musíte začít protěžovat transsexuály. A co když se na vás pořád ještě nedostalo? Tak si vymyslíte třetí pohlaví. Pak si jich vymyslíte sto!
Co budete dělat, když už jste odsířili elektrárny, bobři se vrátili do řek a příroda je chráněná? Vymyslíte si klimatickou tíseň. Pak si vymyslíte akcelerační zóny, pak začnete spílat důchodcům, že za všechno můžou a řeknete, že si nezaslouží maso. Stejně vznikly i kvóty na ženy manažerky, emisní norma Euro 7, ETS 2... Prostě, když chcete v pravdoláskařském světě uspět, musíte být extrémnější a extrémnější. Brno je toho krásným důkazem. Bernd Posselt také.třicetUž třícet let potřebuje jeho figura stále větší Lebensraum.
