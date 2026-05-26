ČSÚ: Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

26.05.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Cestovní ruch jako odvětví zaznamenal v roce 2024 ve všech krajích Česka rostoucí trend. Nejvíce se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha, ale nejvyšší podíl zaměstnanosti v cestovním ruchu tradičně vykazoval Karlovarský kraj. V oboru zde působil zhruba každý jedenáctý pracující.

ČSÚ: Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

V roce 2024 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území 363,7 miliardy korun a hrubá přidaná hodnota sektoru dosáhla 179,8 miliardy korun. Ve stejném roce cestovní ruch reprezentoval podíl 2,44 % hrubé přidané hodnoty Česka, zatímco například v roce 2022 to bylo 2,11 % a během pandemických let jen 1,45 - 1,50 %. V roce 2024 činila zaměstnanost v oboru 233,4 tisíce osob, což bylo meziročně o 2,6 % více.

Návštěvnost i ekonomický přínos cestovního ruchu napříč regiony Česka postupně od roku 2021 rostou, přičemž dynamika tohoto vývoje se liší podle specifických podmínek jednotlivých krajů. Nejvíce se v roce 2024 na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha, a to 26,0 % na zaměstnanosti (60,6 tis. osob) a 34,9 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví.

S odstupem následovaly v obou ukazatelích kraj Jihomoravský a Středočeský.

Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu v hlavním městě dosáhla v roce 2024 v absolutním vyjádření úrovně 62,8 miliardy korun. Meziročně to bylo o 8,8 % více a o 18,0 % více v nominálním srovnání s předcovidovým rokem 2019. Zároveň postupně dochází k mírnému posilování turistické pozice Prahy vůči ostatním regionům. Do metropole se navrací zahraniční klientela, což potvrzují i nedávno zveřejněné výsledky návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení.

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2024 cestovní ruch tvořil 5,1 % regionální hrubé přidané hodnoty (6,2 miliardy korun). Praha dosáhla ve stejném období hodnoty 3,2 %. V roce 2019 to však bylo 3,7 % a v Karlovarském kraji 5,4 %.

Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství v roce 2024 dosáhl 4,28 %. V Karlovarském kraji přímo v turismu pracovalo 11,5 tisíce osob, což představovalo podíl 8,7 % na zaměstnanosti v kraji. V oboru zde působil zhruba každý jedenáctý pracující. Vyšší objem lidské práce je v tomto regionu tradičně spojen s poskytováním převážně lázeňských a wellness služeb, což vytváří široké spektrum pracovních příležitostí. V Praze cestovní ruch zaměstnával 5,8 % osob, tj. každého sedmnáctého pracujícího.

Psali jsme:

„Sundej si to tričko! Sláva Ukrajině!“ Brit s Korejcem seřvali v Oděse místního
Řehka promluvil. Tak, že Černochová už nemohla mlčet
Nalezena, nepotopena. Pokus o sabotáž ruské lodi nevyšel
Občané se budou bránit u soudu, když mafie bude chtít násilím stavět větrníky

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Odbor pro lidská práva

Proč jej rušíte? Čí to byl nápad? Já myslím, že je to chyba. Lidská práva jsou přeci maximálně zásadní a jestli chcete rušit nějaká agendy, třeba i z důvodu šetření, myslím, že můžete začít jako politici u sebe. To je neustále nový ministr nebo zmocněnec pro něco, což podle mě není nic jiného než tr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jen jeden vztah má největší šanci vydržet celý životJen jeden vztah má největší šanci vydržet celý život Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

22:33 ČSÚ: Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

Cestovní ruch jako odvětví zaznamenal v roce 2024 ve všech krajích Česka rostoucí trend. Nejvíce se …