ČEZ: Zaměstnanci v Hradci Králové darovali 55 kilogramů oblečení na charitu

26.05.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zaměstnanci Skupiny ČEZ v Hradci Králové znovu prokázali ochotu pomáhat tam, kde je to potřeba. V rámci letošního jarního „průvanu ve skříních“ se zapojili do charitativní sbírky šatstva, obuvi a módních doplňků a společně vybrali 55 kilogramů oblečení pro neziskovou organizaci Diakonie Broumov.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Během dvoudenní sbírky se zasedací místnost v přízemí budovy Skupiny ČEZ zaplnila pytli s oblečením, obuví a doplňky, které už svým majitelům nesloužily, ale mohou dál pomoci potřebným. Zaměstnanci tak spojili jarní úklid svých šatníků s podporou dobré věci.

Na základě pozitivních ohlasů z předchozího roku se sbírka opět konala pod názvem Průvan v šatníku. Umožnila lidem smysluplně vytřídit nepotřebné či málo nošené věci a zároveň podpořit organizace, které darované oblečení využívají v dobročinných bazarech nebo jej poskytují lidem v nouzi.

Shromážděné dary zamířily do Diakonie Broumov, která je dlouhodobě využívá k pomoci sociálně slabým rodinám a jednotlivcům.

„Děkujeme všem kolegům, kteří se do sbírky zapojili a přispěli. I menší množství darů má velký význam, když pomůže konkrétním lidem,“ zaznělo z řad organizátorů akce.

Podpořená organizace: Diakonie Broumov

Diakonie Broumov již více než 30 let pomáhá lidem v sociální nouzi. V průběhu let rozšířila své aktivity a dnes poskytuje materiální pomoc, nabízí dostupné bydlení i pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Hlavním posláním sociálního družstva je podpora sociální soudržnosti, integrace znevýhodněných osob do společnosti a rozvoj místních komunit – a to zejména v oblasti zaměstnanosti, bydlení a vzdělávání.

