ČEZ: Zaměstnanci v Hradci Králové darovali 55 kilogramů oblečení na charitu

Během dvoudenní sbírky se zasedací místnost v přízemí budovy Skupiny ČEZ zaplnila pytli s oblečením, obuví a doplňky, které už svým majitelům nesloužily, ale mohou dál pomoci potřebným. Zaměstnanci tak spojili jarní úklid svých šatníků s podporou dobré věci.
Na základě pozitivních ohlasů z předchozího roku se sbírka opět konala pod názvem Průvan v šatníku. Umožnila lidem smysluplně vytřídit nepotřebné či málo nošené věci a zároveň podpořit organizace, které darované oblečení využívají v dobročinných bazarech nebo jej poskytují lidem v nouzi.
Shromážděné dary zamířily do Diakonie Broumov, která je dlouhodobě využívá k pomoci sociálně slabým rodinám a jednotlivcům.
„Děkujeme všem kolegům, kteří se do sbírky zapojili a přispěli. I menší množství darů má velký význam, když pomůže konkrétním lidem,“ zaznělo z řad organizátorů akce.
Podpořená organizace: Diakonie Broumov
Diakonie Broumov již více než 30 let pomáhá lidem v sociální nouzi. V průběhu let rozšířila své aktivity a dnes poskytuje materiální pomoc, nabízí dostupné bydlení i pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce.
Hlavním posláním sociálního družstva je podpora sociální soudržnosti, integrace znevýhodněných osob do společnosti a rozvoj místních komunit – a to zejména v oblasti zaměstnanosti, bydlení a vzdělávání.
