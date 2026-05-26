EU, euro, domácí politika... Ondřej Kolář mezi školáky. Lidé zuří

Ondřej Kolář, europoslanec za TOP 09 (zvolen na kandidátce SPOLU), si na svém facebookovém účtu postěžoval: „Přátelé, připravte se. Dole pod fotkami se chystá slet lidí, kteří neskousnou, že jezdím do škol s mladými řešit Evropskou unii.“
Fakt, že politik objíždí školy, se řadě lidí nezamlouvá. Upozorňují, že politici nemají ve školách co pohledávat. „Právě jste porušil zásadu, že školy, alespoň ty placené z veřejných peněz, by měly zůstat apolitické,“ upozorňuje jeden z diskutujících.
Další lakonicky konstatoval, že i nacistický propagandista Joseph Goebbels chodil mezi mládež „přednášet své fantasmagorie“.
„Jestli někomu přijde normální objíždět školy a tam dělat politickou agitaci, tak mně ne. A je jedno, ze které strany nebo v jaké politické funkci ten člověk je. Do školy má mít možnost vstoupit politik jen 1. 9., a to jen ministr školství a prezident. Jinak jen volit o volbách,“ soudí další komentující.
„Tak to je nehoráznost – tlačit děckám do hlav politiku a ještě se tím chlubit. Kdyby chodil Babiš, Okamura nebo Rajchl, to by bylo řečí o porušování školního zákona,“ přidal se jiný.
„Není náhodou politická agitace na školách zakázána?“ ptá se další.
Jeden z komentujících soudí, že gymnazisté měli připravené kartičky, na co se mají ptát, jinak „by dostali bububu“.
Někdo vzpomínal na zasloužilé soudruhy, kteří navštěvovali školáky v éře komunismu. A někteří debatéři přímo napsali, že jde o „vymývání mozků“.
