EU, euro, domácí politika... Ondřej Kolář mezi školáky. Lidé zuří

26.05.2026 18:12 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Návštěva europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou rozpoutala na sociálních sítích ostrou debatu. Zatímco politik si diskuzi se studenty pochvaluje, kritici na internetu mluví o nepřípustné agitaci na půdě veřejné školy a někteří neváhají situaci přirovnávat k předlistopadové éře nebo nacistické propagandě. Europoslanec Kolář přitom vystupuje mezi školáky pravidelně.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Ondřej Kolář, europoslanec za TOP 09 (zvolen na kandidátce SPOLU), si na svém facebookovém účtu postěžoval: „Přátelé, připravte se. Dole pod fotkami se chystá slet lidí, kteří neskousnou, že jezdím do škol s mladými řešit Evropskou unii.“

Jeho příspěvek pokračuje: „Zatímco tak někteří právě hledají léky na vysokej tlak, vy klidně čtěte dál. Protože se o tuhle radost chci podělit. Setkání na Gymnáziu Žďár nad Sázavou bylo jedno z nejpříjemnějších, které jsem za tu dobu, co školy objíždím, zažil. Perfektně připravení studenti s velkým zájmem o témata. Vzali jsme to od domácí politiky přes Europarlament a přijímání eura až do Bosny. Ještě jednou moc děkuju! Byli jste skvělí!“

Fakt, že politik objíždí školy, se řadě lidí nezamlouvá. Upozorňují, že politici nemají ve školách co pohledávat. „Právě jste porušil zásadu, že školy, alespoň ty placené z veřejných peněz, by měly zůstat apolitické,“ upozorňuje jeden z diskutujících.

Další lakonicky konstatoval, že i nacistický propagandista Joseph Goebbels chodil mezi mládež „přednášet své fantasmagorie“.

„Jestli někomu přijde normální objíždět školy a tam dělat politickou agitaci, tak mně ne. A je jedno, ze které strany nebo v jaké politické funkci ten člověk je. Do školy má mít možnost vstoupit politik jen 1. 9., a to jen ministr školství a prezident. Jinak jen volit o volbách,“ soudí další komentující.

„Tak to je nehoráznost – tlačit děckám do hlav politiku a ještě se tím chlubit. Kdyby chodil Babiš, Okamura nebo Rajchl, to by bylo řečí o porušování školního zákona,“ přidal se jiný.

„Není náhodou politická agitace na školách zakázána?“ ptá se další.

Jeden z komentujících soudí, že gymnazisté měli připravené kartičky, na co se mají ptát, jinak „by dostali bububu“.

Někdo vzpomínal na zasloužilé soudruhy, kteří navštěvovali školáky v éře komunismu. A někteří debatéři přímo napsali, že jde o „vymývání mozků“.

