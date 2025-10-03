Správa železnic: Úsek VRT na jižní Moravě získal kladné stanovisko EIA

„Po úseku mezi Přerovem a Ostravou je to už druhý projekt vysokorychlostní trati s kladným stanoviskem EIA. Paralelně připravujeme i další části, například Krušnohorský tunel nebo tratě ve středních Čechách, kde nyní probíhá zjišťovací řízení. Je vidět, že celá vysokorychlostní síť se posouvá od plánů k reálné přípravě,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.
Proces EIA zhodnotil dopady plánovaného záměru na přírodu, krajinu i obyvatele v jeho okolí. V rámci dokumentace se posuzoval mimo jiné hluk, kvalita ovzduší, vliv na vodní zdroje, zásahy do půdy či krajinného rázu, stejně tak dopady na chráněné druhy a cenné přírodní lokality. Výsledkem je závazné stanovisko, které určuje podmínky pro další postup.
„Vydané stanovisko potvrzuje, že projekt může pokračovat dál. Našli jsme řešení, která významně omezují případné negativní dopady na zdraví lidí i na životní prostředí a respektují přírodní hodnoty regionu. Zabývali jsme se posuzováním hluku a vibracemi, které vyřeší nadstandardní protihluková opatření, dále také minimalizací záborů půdy a opatřeními v souvislosti se dvěma Evropsky významnými lokalitami, kterými trať povede. Snažili jsme se maximálně vyhovět všem relevantním požadavkům obcí, měst a veřejnosti. Požadavky jsme zahrnuli do stanoviska v rámci celkem 60 komplexních podmínek,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.
Na základě vyhodnocení vlivu stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku formulovalo 21 podmínek. Mezi nimi jsou například využití technologie podélného vysouvání nosné konstrukce estakády nebo maximální omezení záborů půdy pro manipulační pásy a vyloučení zakládání pilířů do průtočného profilu řeky Šatavy.
Připravovaný jihomoravský úsek měří 40 kilometrů a bude součástí vysokorychlostního spojení mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. V budoucnu na něj naváže také přeshraniční část, která propojí Českou republiku s Rakouskem a Slovenskem ve směru na Vídeň a Bratislavu.
„Na jižní Moravě se nám podařilo najít řešení, která minimalizují dopady na cenná území. Příkladem je Evropsky významná lokalita Vranovický a Plačkův les, kde místo původně plánovaného náspu vybudujeme 1,35 km dlouhou estakádu. Je to důkaz, že moderní infrastruktura a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce,“ doplnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
O VRT
Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou budoucností české železnice. S rychlostí až 320 km/h pomůžou Česku k vybudování silnější ekonomiky, vyšší kvality života a zdravějšího životního prostředí. Kromě významné úspory času nabídnou zcela nové ekonomické a technologické příležitosti, uvolní kapacitu stávajících tratí a oproti automobilové dopravě dosáhnou až sedmkrát menší spotřeby energie a emisí CO2. Více informací ZDE.
autor: Tisková zpráva