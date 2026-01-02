Jakl vidí v Evropě atmosféru strachu: To nemůže skončit dobře

Rok 2025 přinesl mnoho změn, ve světě i u nás. Které považujete za nejzásadnější?
Pro mne osobně bylo největší změnou minulého roku vinylové album Odpočívej v pokoji, které jsem v minulých dnech vydal se svou kapelou Folimanka Blues. A pak taky byly letos nějaké volby, že? Vím, že to ode mne zní jako nejapné zlehčování, ale já jsem opravdu přesvědčen, že s novou vládou se toho u nás změní daleko méně, než se jedni obávali, a než se druzí těšili.
Za hlavního nositele změny v letošním roce je považován Donald Trump. V čem podle vás nejpodstatněji „přepsal kódy“?
Na rozdíl od svého předchůdce se Donald Trump (jehož česká stopa se u nás málo připomíná) snaží poslouchat své voliče a něco pro ně dělat. Zejména v domácí politice, o čemž se u nás také málo píše.
Jedním z témat, která USA kritizovaly v Evropě a pokoušely se ji přimět k obratu, byla míra svobody. Mluvil o tom viceprezident Vance a nedávno i Elon Musk. Evropané operují žebříčky svobody novinářů od novinářských institucí, kde jsou na prvních místech, ale je zřejmé, že unijní legislativa se mnohem více kloní k „ochraně před nenávistí“, jak se tomu říká. Jak jsme na tom podle vás v Evropě se svobodou slova?
Nástroje k potlačování nepohodlných názorů a k protlačování těch pohodlných jsou v EU stále rafinovanější. Daleko horší dopady má ale atmosféra strachu, která u mnohých vede k autocenzuře.
Po celé Evropě probíhá proces, který Ursula von der Leyenová nazvala „středová bašta proti extrémistům“. Nevede ale toto sbližování stran pravého a levého středu spíše k likvidaci pestrosti politické nabídky a neschopnosti pružně reagovat na aktuální výzvy?
Tohle nemůže skončit dobře. Stále více lidí v zemích EU má pocit, že nejsou v politice spravedlivě reprezentováni. Jestliže dojdou k názoru, že demokratickými prostředky nemohou dosáhnout podílu na moci, začnou se poohlížet po prostředcích jiných.
Nedávno jsem v německém tisku četl slovo „melonizace“, podle italské premiérky Giorgie Meloniové, vyjadřující možné řešení, jak dostat to, co bylo doposud některými považováno za extrém, zpět do centra. Je podle vás lepší strategie „Trump“, nebo strategie „Meloniová“?
Ochočený vlk už není vlkem, je to jen jakási plyšová hračka. My ale potřebujeme vlky.
Co znamená pro českou politiku nástup Motoristů, v podstatě „klausovské pravice“, doposud některými považované za doznívající ozvěnu devadesátých let?
To se teprve uvidí. Mnoho o těch lidech dosud nevíme. Je ale jasné, že Babiš potřebuje tlak zprava jako sůl.
Někteří komentátoři z liberální části spektra straší, že Babišova druhá vláda bude odlišná a z jejich pohledu mnohem horší, než ta první. Jednak proto, že Babiš přichází zkušený, podobně jako vloni Donald Trump, a také proto, že má jiné koaliční partnery. V čem bude tato vláda jiná podle vás?
Doufám, že bude jiná. Tou minulou mávala Maláčová. Třeba tou novou bude mávat Libor Vondráček.
V souvislosti s úspěchem Andreje Babiše a jeho „catch-all party“ a také s odchodem jihočeského hejtmana Kuby z ODS a založení jeho komunálního hnutí se mluví o nástupu „racionální politiky“, která si zakládá na praktickém a ideologie zbaveném řešení problémů. Je podle vás po tomto druhu politiky veřejná poptávka?
Woke politika politické korektnosti a progresivismu se možná dá jakžtakž přežít v dobách hojnosti. Když se ale lidem začne dařit hůře, což se děje nyní, přestanou jim stačit hesla, pózy a fráze a začnou požadovat rázná praktická opatření.
Téma „praktické politiky“ dlouhodobě hlásili Starostové, než se pod vedením kolínského dějepisáře Víta Rakušana posunuli k více ideologické politice, propagující evropskou integraci, woke agendu a další moderní liberální témata. Vít Rakušan nyní ohlásil ambici být lídrem opozice a příštím premiérem. Dají se podle vás s touto agendou v současném Česku vyhrát volby?
STAN byl od začátku politický projekt k urvání kusu moci. Nikdy neměli žádné ideje, program, definované cíle a myšlenkově ucelený přístup k vládnutí. Proto nebyli nikdy ničím omezeni v tom, aby namísto veřejného prosazovali zájem vlastní. Prošlo jim vše. Ale lidé teď řekli dost.
