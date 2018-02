Středočeský kraj: Kdo má hradit rostoucí počty převozů obézních pacientů?

„Zatímco v roce 2015 bylo takových případů kolem padesáti, loni hasiči asistovali záchrance už v osmi stech převozech. Všechny také museli uhradit ze svého, místo toho, aby byly hrazeny ze zdravotního pojištění,“ upozorňuje krajský radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnost Robert Bezděk (ANO 2011) a zdůraznil, že proto Středočeský kraj volá po systémovém řešení této situace.

Problém se týká zejména všech pacientů s váhou nad 150 kilogramů. „Hasiči jsou povinni pomáhat tehdy, když je lidský život v ohrožení. V loňském roce jsme ale často museli asistovat i tam, kde by měl být plánovaný transport obézních pacientů zabezpečen jinak,“ říká ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (HZS SK) Miloslav Svatoš. Podle něj má problém dvě roviny. V té první jde o to, že hasiči zapojení do převozu lidí s nadváhou můžou chybět tam, kde jde opravdu o život, tedy např. při požárech nebo jiných akutních zásazích. Druhou rovinou jsou finance a vyřešení otázky, kdo má takové převozy hradit. Zdravotní pojišťovny je totiž dle současně platné legislativy hasičům proplácet nemohou. Jen za loňský rok se náklady hasičů za tyto činnosti přiblížily částce 4,5 mil Kč.

Situace však došla podle krajského radního Roberta Bezděka tak daleko, že je nezbytné, aby ji řešili všichni zúčastnění – kraj, záchranná služba i hasiči. „S vedením Hasičského záchranného sboru SK a zástupci kraje jsme se už dohodli, že budeme v současné době situaci průběžně zpětně vyhodnocovat a upřesníme, u kterých zásahů byla asistence hasičů oprávněná a u kterých nikoliv, abychom měli přesné počty pro jednání se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje (ZZS SK) Martin Houdek s tím, že je připraven tento problém s pojišťovnami začít řešit. „Ty by měly být schopné se postarat o své pacienty a tyto zásahy by měly proplácet přímo hasičům,“ prohlásil Martin Houdek. Nicméně ujistil, že péče o akutní pacienty s nadváhou není v současné době nijak ohrožena a záchranka ji bude za přítomnosti hasičů poskytovat.

Naprosto nejasná situace bývá i tehdy, kdy jsou pacienti převáženi například na plánovaná vyšetření. „V případě chronických onemocnění nebo klasické návštěvy lékaře řešíme problémy s tím, jak tyto lidi převážet do nemocnice, protože hasiči nemají povinnost s těmito neakutními transporty pomáhat. Ani v takové situaci tudíž není úplně jasné, jak převoz zabezpečit a kdo by jej měl hradit,“ dále podotkl radní Robert Bezděk. Nemocné s nadváhou pak podle jeho slov převážejí v některých případech i vozy privátní záchranné služby. „Často vozíme pacienty o hmotnosti mezi 200 až 300 kilogramy. Neodkladně převážených lidí s hmotností nad 180 kilogramů jsme v loňském roce převáželi 39, dalších 45 pacientů se transportovalo jako sekundární převozy mezi nemocnicemi k dalšímu vyšetření a ošetření,“ dává mu za pravdu Bořek Bulíček, provozní ředitel privátní společnosti Trans Hospital Plus. Nejtěžším pacientem ve Středočeském kraji byl v loňském roce muž s váhou zhruba 320 kilogramů.

