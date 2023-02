Středočeský kraj: Na projekční přípravu rekonstrukcí silničních mostů půjdou desítky milionů

reklama

Krajská správa a údržby silnic Středočeského kraje zahájí výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací k opravám jedenadvaceti mostů. Na svém dnešním zasedání tento úkol schválili radní.

„U mostů je nezbytnou nutností zahájení výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací z důvodu jejich havarijního stavu, omezené použitelnosti nebo aktuální nízké zatížitelnosti. Návrhy oprav vychází ze stavebního stavu, typu konstrukce a pravidelných prohlídek,“ vysvětluje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Po zpracování projektových dokumentací, majetkoprávních vypořádání a získáním stavebních povolení budou u těchto mostů a v souladu s prioritizací zahájena výběrová řízení na stavební práce. Mosty budou posléze zbourány a znovu postaveny anebo rekonstruovány.

Projekční přípravy oprav vybraných mostů vyjdou krajskou kasu na zhruba dvaatřicet milionů korun.

Vybrané mosty:

II/26820 Mukařov, most ev.č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov

III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v obci Zeměchy

III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč

III/01215 Květnice, most ev.č. 01215-2 přes Výmolu

VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2

III/1161 Žilina, most ev.č. 1161-1

III/0076 Běloky, most ev.č. 0076-2

II/115 Černošice, most ev.č. 115-008 přes Švarcavu v Černošicích

III/1185 Příbram – Podlesí, most ev.č. 1185-7 přes potok

III/10515 Jablonná, most ev.č. 10515-3 přes potok

III/10225 Vestec, most ev.č. 10225-2 přes potok za obcí Vestec

III/0305 Tochovice, most ev.č. 0305-2 přes potok

III/1064 Nedvězí, most ev.č. 1064-1 přes odpad z rybníka v Nedvězí

III/11819 Četyně, most ev.č. 11819-1 přes potok

III/33428 Vlkančice-Komorce, most ev.č. 33428-4

III/33011 Zvěřínek, most ev.č. 33011-2 přes Výrovku

III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál

II/330 Netřebice, most ev.č. 330-011 přes potok

II/117 Komárov, most ev.č. 117–012 přes Červený potok v městysu Komárov

III/11711 Osek, most ev.č. 11711–1 přes Červený potok v obci Osek

