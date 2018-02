TV Barrandov: Alice Bendová má zbrusu nový pořad

Od 16. února budou diváci krásnou Alici Bendovou, která moderuje pořad Paparazzi, vídat v televizi častěji. Na televizi Barrandov startuje nový pořad s názvem U tebe nebo u mě, kde bude slavné osobnosti zpovídat v prostředí, do nějž mohou nahlédnout jen vyvolení – v jejich domovech. Jako první navštíví herečku Veroniku Žilkovou a poté jejího kolegu Františka Ringo Čecha.

„Po formátu Paparazzi mám na TV Barrandov druhý vlastní pořad. Každý formát je úplně jiný, ale v každém se cítím dobře. U tebe nebo u mě je ale přesně to, co mě naplňuje. V rozhovorech se známými osobnostmi jdeme více do hloubky, není to jenom povídání o tom, co dělá, jak se má, ale řešíme i negativní příhody, které se v jejich životech odehrály. Zkrátka je to povídání o životě se vším všudy. A nejenže se podíváme k těmto lidem domů, ale budeme s nimi třeba i vařit, půjdeme na procházku a tak dále,“ navnadila diváky Alice Bendová.