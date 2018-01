Technologická agentura: I Vy můžete ovlivnit nové programy EU – zapojte se

Vyjádřete prosím svůj názor na využívání prostředků EU v oblasti investic, výzkumu a inovací, malých a středních podniků a jednotného trhu. Máte možnost zapojit se do veřejné konzultace, a to v období od 10. ledna do 8. března 2018.

Předmět veřejné konzultace

V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy nové série finančních programů víceletého finančního rámce, (tj. dlouholetého rozpočtu EU) na dobu po roce 2020. Uvedené návrhy Komise budou koncipovány tak, aby Unii umožňovaly dosáhnout výsledků v prioritních oblastech, v nichž má činnost na celoevropské úrovni větší efektivitu, než kdyby členské státy jednaly samy. To vyžaduje důkladné posouzení dosavadních postupů i oblastí, kde by se v budoucnu mohlo postupovat optimálněji. Tato konzultace je nedílnou součástí tohoto procesu a jejím cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem by se dalo zajistit, aby se prostředky z rozpočtu EU využívaly co nejefektivněji.

Vyjádřit se mohou všichni občané i organizace, vítáni jsou zejména ti z nich, kteří se zabývají investicemi, podnikáním, výzkumem, inovacemi a malými či středními podniky.

Podobné konzultace se již konaly v souvislosti s hodnocením stávajících finančních programů EU zaměřených na několik politických oblastí. Posuzovaly se v nich dosavadní výsledky a budoucí výzvy. Názory, které zainteresované strany v rámci těchto konzultací vyjádřily, budou zohledněny při přípravě budoucího víceletého finančního rámce.

Konzultace se můžete zúčastnit vyplněním dotazníku online. Dotazník je k dispozici i v češtině.

Podrobnosti a dotazník naleznete zde.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich.

Další informace najdete na těchto stránkách:

