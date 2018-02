Tibetské děti chtějí hrát jako Jágr

Svépomoci si vyrobili hokejové vybavení, zkoušejí hrát hokej a chtějí, aby jim Jarda přijel pomoci. "Kdo je to ten Jágr" ptají se děti mezi sebou "To je jako Dalajláma jenom v hokeji" dostávají odpověď.

Toto je stručný obsah videa s názvem Jágrláma, které se dnes objevilo na facebooku neziskovky Brontosauři v Himálajích. Ta v rámci projektu Český hokej pro tibetské děti pomáhá obyvatelům vesnice Mulbekh iniciovat hraní hokeje. Hokej je jednou z dalších doposud úspěšných spoluprací české neziskovky a tamní školy Spring Dales Public School k zajištění dobrého vzdělání tamních dětí.

Odkaz na video ZDE.

V průběhu léta 2017 dovezla dvaceti pěti členná skupina dobrovolníků z Čech hokejové vybavení a následně postavila první kluziště. "Když jsem viděla na letišti tu hromadu hokejového vybavení, kterou jsme museli dostat do našich batohů myslela jsem, že je to špatný vtip" komentuva dobrovolnice Martina. "v Jeden moment to vypadlo, hřiště nezvládneme za 14 dní postavit, ale potom se zapojili, žáci, bývalí studenti a rodiče a hřiště slavnostně otevřel vážený mnich" vysvětluje předseda organizace Jiří Sázel.

V průběhu ledna se do naší školy vypravili dva čeští trenéři děti! vyučovat. "První dny to byla neuvěřitelná legrace, děti na ledě stále padaly a hrozně se u toho smály," vypráví redaktorka České televize Martina Tlachová, která to přijela natočit. "Všechny nás velmi překvapilo, jak rychle se děti zlepšovaly. V porovnání s českými dětmi, které mnohdy bruslí z donucení, jsou zdejší děti velmi nadšené, protože v zimě nemají tolik způsobů k zábavě," popisuje trenér Radek.

"V průběhu zimy zde máme až mínus 30° C. Aby se lidi v zimě zabavili, pořádají se veselice, oslavy a svatby, na který se často pije. Je pro mě velmi důležité, aby naše děti měli i jiné možnosti, jak se bavit" vysvětluje důvody, proč škola oslovila Brontosaury v Himálajích k iniciaci hokeje, ředitel školy Spring Dales Public School Tsewang Norboo, "navíc víme, že Češi mají v hokeji rozhodně co předat" dodává ředitel.

Hokej se v Malém Tibetu již hraje. V Okolí vesnice Mulbekh o hokeji doposud pouze slyšeli. V průběhu ledna udělali mladíci z vesnice tvým a vyrazili na! hokejový turnaj do nedalekého města Kargil. Hned v prvním záp! ase dostali zkušený tým, který hraje již šestou sezonu. Zcela vyrovnaný průběh zápasu nakonec skončil prohrou pro naše, když v posledních minutách třetí třetiny zvýšil protihráč na 2:1.

Cílem vzájemné spolupráce je v průběhu pěti let poslat tým z vesnice Mubeku na mezidobí reprezentační zápas. "V rámci prvního roku jsme zajistili vybavení, hřiště a trenéry. Trenéry bychom rádi poslali každý rok a třetí rok bychom rádi postavili stadion" popisuje plán předseda Brontosaurů v Himálajích Jiří Sázel. "Doposud se nám podařilo ve škole zvýšit počet žáků z 80 na 240, studenti dosáhli nejlepších studijních výsledků z celého okresu a na rozvoj školy jsme získali 12 milionů Kč včetně daru od 14. Dalajlámy. Pevně věřím, že v zavedení hokeje budeme taky úspěšní" dodává předseda Sázel.

Na webu Brontosauři v Himálajích můžete dětem nakoupit hokejové vybavení ve veřejné sbírce, můžete je jet trénovat do Malého Tibetu nebo můžete sdílet video, aby přijel pomoci sám Jarda Jágr.

Psali jsme: Lanškroun se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet Sasová (Svobodní): Těžký život českých neziskovek Senátorka Horská: Prezident nemá napadat neziskový sektor Senátor Valenta: Výjimky pro neziskovky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva