Třetí vydaní Knihy Výhod je již v prodeji. Jedná se o českou mutaci celosvětově oblíbeného konceptu a bestselleru

Kniha ve své klasické tištěné verzi stojí 499 Kč a obsahuje navíc i unikátní kód pro mobilní aplikaci, kde jsou další stovky kupónů. Samostatná aplikace vyjde na 399 Kč. Kniha je rozdělena do čtyř sekcí. První nabízí slevy v oblasti: jídlo, pití, ve druhé můžete vybírat ze sportu, relaxu, kultury či zábavy, třetí pak nabízí slevy v kategorii: obchod, služby, cestovky a kategorii děti, kde jsou kupóny například do různých tématických zábavných parků či slevy do hračkářství.

„Věříme, že s letošní verzí budou zákazníci opravdu spokojení. Snažili jsme se, aby si na své přišel opravdu každý. Troufáme si tvrdit, že Kniha Výhod 2018 je opravdu bomba," shodují se autoři knihy David Nábělek a Martin Janata.

„Oproti loňskému vydání je kniha i aplikace již celorepubliková, nabitá slevami a výhodami od zvučných firem a značek, které jinde na slevových portálech neobjevíte. Např. kupóny do Costa Coffee, Paul, Bageterie Boulevard, UGO, Potrefená husa, Burger King, Pizza Hut, Pizza Coloseum, Burrito Loco, Baťa, Nike, FAnn, Bambule, Sparky´s, Hamley´s, Kasa.cz, Euronics, Notino, Hervis a mnoho dalších značek naleznete jen u nás," doplňuje David Nábělek.

V knize jsou akce 1+1 do divadel, fitness a wellness center či spousty voucherů na různé výhodné nákupy, mnoho únikových her. Minimální sleva je však 20%, produkt se vyplatí po využití 1 – 3 kupónů.

„Kniha Výhod je výborný nápad, nedávno jsem si s kupónkem do Nike koupila boty za 2499 a se slevou 30 procent se mi hned vrátilo ještě více, než je cena knihy," prozrazuje majitelka Knihy Výhod 2016.

„S Knihou Výhod z roku 2016 mám ty nejlepší zkušenosti. S poukázkami nakoupíte prakticky všechno. Letos oceňuji hlavní mobilní aplikaci. To mi přijde úplně super. Všechny slevy budu mít prakticky stále u sebe,“ dodává další spokojená zákaznice Veronika.

Hlavní novinkou v roce 2018 je ovšem celorepubliková mobilní aplikace Knihy Výhod a její revoluční propojení s Google mapami. Aplikace Vám i průběžně počítá, kolik jste již s Knihou Výhod ušetřili. A jak bude mobilní aplikace fungovat? Stačí ji stáhnout v Google play nebo v App Store, zadat unikátní aktivační kód a poté jednoduše vybírat z nabízených slev.

Více informací a objednávky na www.knihavyhod.cz.

Stále ještě přemýšlíte, co koupit svým nejbližším? Kupte Knihu Výhod, tam je všechno.

autor: Tisková zpráva