Turistický spolek Lipenska: Cizinci ruší pobyty na Lipensku. Bojí se zavřených hranic

reklama

Lipenský region, který je z části závislý na zahraničních turistech to nyní zásadně poznamenává. Pociťují to především ti ubytovatelé, kam jezdí hlavně zahraniční turisté. Ti nyní hromadně odhlašují lipenské pobyty nejen na Velikonoce a prázdniny, ale i na září, říjen, listopad a prosinec. „Těžko se teď zahraničním hostům vysvětluje, že nikdo neví, co bude na podzim, aby se storny ještě vydrželi. Oni celkem logicky reagovali na to, co četli v novinách a to jediné co nyní chtějí, zrušit pobyty a vracet zálohy. Situace není a nebude lehká a zatím vůbec netušíme, nakolik se podaří cestovní ruch u nás znovu nastartovat, ani kdy to bude a pro jakou klientelu," řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj cestovního ruchu na území od Stožce po Rožmberk.

Negativní dopad zrušených pobytů zahraničních turistů potvrdila řada lipenských ubytovatelů. „Náš kemp s kapacitou 600 lůžek je ze 70 procent obsazený zahraniční klientelou. Kontakty léta budujeme. Nyní jsme za jediný den zaznamenali zhruba sto žádostí o storno, jako přímou reakci na prohlášení o uzavření hranic. A to až do konce roku. Nevím, jestli se nám povede tak rychle nalákat českou klientelu, abychom propady alespoň částečně snížili,“ uvádí Hanne Wilzing, provozovatel luxusního kempu ve Frymburku. To samé potvrzuje i Hotel Resort Relax na poloostrově v Dolní Vltavici. „My jsme zaznamenali propad asijské klientely hned po vypuknutí epidemie a nyní nově registrujeme hromadná storna rakouských a německých skupin i v podzimních měsících,“ potvrdil Miroslav Magerstein, ředitel Hotel Resortu Relax.

Objevují se názory, že cizinci budou plnohodnotně nahrazeni tuzemskými turisty, kteří si údajně již nyní začínají blokovat pobyty. To ale mnozí, kteří se zabývají cestovním ruchem, považují spíše za pozitivně laděnou mediální propagaci, než za realitu. „Určitě bychom si přáli, aby o letních prázdninách zněla čeština ze všech lipenských restaurací, hotelů, penzionů a kempů. Objevuje se pár nových individuálních rezervací, ale většina z našich partnerů zatím nic takového, jako náhlé a hromadné rezervace českých turistů na léto nepotvrzuje,“ řekl Jiří Mánek. „U nás rozhodně žádné nové rezervace české klientely nejsou. Všichni vyčkávají, jak dlouho bude trvat karanténa. Teprve až se karanténa uvolní, můžeme čekat první rezervace. A i pak jsem zatím napjatý, protože podle našich zkušeností bude mít řada klientů i nadále obavy,“ řekl Jan Hanuš provozovatel oblíbeného hotelu Růže na břehu řeky Vltavy v podhradí hradu Rožmberku.

„Viděl jsem v televizi reportáž z Krkonoš, kde si hoteliér pochvalovat četné rezervace Čechů na léto. To u nás rozhodně potvrdit nemohu, zaznamenali jsme jednotky rezervací. A to je rozhodně méně, než je standardem v jiných letech," řekl Vladimír Šlégr z hotelu Svatý Tomáš v klidném místě na pravém břehu lipenské nádrže.

České rezervace nepotvrzuje jinak vyhlášený Penzion Inge ve Vyšším Brodě, ani velmi obsazený hotel Barborka v Přední Výtoni.

Podle Jaromíra Poláška, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu závisí zájem českých turistů především na postupu epidemie a s tím i souvisejícími omezeními. „Zároveň si však musíme uvědomit, že kvůli stávajícím omezením a současně začínající ekonomické krizi, bude mít mnoho lidí omezené prostředky a budou tak zvažovat, zda vůbec pojedou na dovolenou,“ uvádí Polášek. Dlouhodobější možné uzavření hranic by mělo podle něj následky nejenom pro tento rok, ale i pro delší období. „Kontrakty se zahraničními cestovními kancelářemi se totiž uzavírají na dlouho dopředu a teď se prakticky řeší sezóna 2021,“ řekl dále Polášek.

„Všichni jsme zaznamenali reakci zahraničních klientů. V každém případě pro náš příhraniční region, který je zcela závislý na cestovním ruchu, je toto období mimořádně obtížné a budeme se z něho vzpamatovávat ještě dlouhé měsíce i po odeznění nutných omezení,“ uzavřel Jan Kubík, starosta obce Loučovice, předseda Svazku Lipenských obcí a také poslanec a provozovatel rodinného penzionku v Loučovicích.

Psali jsme: Turistický spolek Lipenska: Zaměstnanci zatím neodchází, hoteliéři doufají v pomoc státu Turistický spolek Lipenska: Koronavirus přesměroval české a rakouské turisty Turistický spolek Lipenska: Lipensko v pátek zapadalo sněhem, ale... Turistický spolek Lipenska: Unikátně zrekonstruovaná Jakobínka se otvírá v dubnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.