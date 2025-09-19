ÚOHS: Investiční skupina Carlyle může převzít technologickou společnost ADASTRA

Společnost Astro Bidco je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost The Carlyle Group Inc. Skupina především spravuje fondy, které investují v oblastech globálního soukromého kapitálu, globálních úvěrů (včetně likvidních úvěrů, nelikvidních úvěrů a úvěrů na nemovitosti) a soukromých kapitálových fondů (zahrnujících primární i sekundární fondy a financování portfolia a související společné investiční činnosti).
Společnost ADASTRA společně se svými dceřinými společnostmi působí především v oblasti poskytování IT služeb v odvětví digitální transformace (konkrétně prostřednictvím transformace dat, cloudu a umělé inteligence) včetně formulace strategií, dodávek a implementace řešení na podnikové úrovni a v oblasti DevOps a robotické automatizace procesů.
Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto spojení povolil. Rozhodnutí je pravomocné.
autor: Tisková zpráva