ÚOHS: Kofola může vstoupit do výroby piva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným rozhodnutím společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžiteli Pivovary CZ Group a.s. a FONTÁNA PCZG s.r.o. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. je součástí podnikatelské skupiny (dále jen skupina Kofola), která je aktivní především v oblastech výroby, velkoobchodního prodeje a distribuce nealkoholických nápojů (zejména kolových nápojů, limonád, přírodních vod, toniků, sirupů, nápojů pro děti, energetických nápojů, čerstvých šťáv, ledových a sportovních nápojů) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

Nabývaná společnost Pivovary CZ Group a.s. (dále jen PCZG) působí na území České republiky v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje piva. Provozuje pivovary Holba, Litovel a Zubr, které pod těmito značkami vyrábějí alkoholické, nealkoholické a ochucené pivo. Dále tyto pivovary vyrábí také nealkoholické kolové nápoje a limonády. Společnost FONTÁNA se na území České republiky zabývá velkoobchodním prodejem řady alkoholických a nealkoholických nápojů.

Při posuzování dopadů spojení se Úřad zabýval zaprvé horizontálními překryvy mezi aktivitami spojujících se soutěžitelů na jednotlivých produktových trzích v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů. Pokud se jedná o oblast výroby a velkoobchodního prodeje piva, působí v ní ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývané společnosti PCZG a FONTÁNA, zatímco skupina Kofola v důsledku akvizice uvedených dvou společností do oblasti výroby a velkoobchodního prodeje piva vstoupí. Při tomto hodnocení dopadů předmětného spojení v důsledku horizontálních překryvů mezi činnostmi spojujících se soutěžitelů (horizotální účinky spojení) Úřad na základě posouzení (i) výše tržních podílů spojujících se soutěžitelů a jejich srovnání s tržními podíly konkurenčních výrobců a prodejců, (ii) hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů, včetně jejich obratů dosahovaných ve zkoumaných oblastech a šíře jejich portfolií v oblasti nealkoholických nápojů a piva, a to ve srovnání s obraty a výrobkovými portfolii nejvýznamnějších konkurenčních producentů a dodavatelů nealkoholických nápojů a piva, dospěl k závěru, že posuzované spojení nenaruší hospodářskou soutěž na žádném z trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a piva následkem horizontálních překryvů mezi spojujícími se soutěžiteli.

Zadruhé se Úřad zabýval tím, zda posuzované spojení naruší hospodářskou soutěž v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a piva do tzv. on-trade distribučního kanálu (tj. zejména do restauračních zařízení a hospod) následkem konglomerátních účinků spojení. Úřad zde zkoumal, zda Kofola, resp. spojením vzniklý soutěžitel bude schopen vázáním dodávek svých nealkoholických nápojů (zejména kolových nápojů a limonád) s dodávkami piv nabývaných společností PCZG a FONTÁNA omezovat přístup konkurenčních výrobců a dodavatelů nealkoholických nápojů a piva do restauračních zařízení a hospod, a tím narušit hospodářskou soutěž. Úřad pro účely posouzení, zda jsou tyto konglomerátní účinky spojení pravděpodobné a zda by mohly narušit hospodářskou soutěž, provedl tržní šetření, při kterém obdržel odpovědi cca 90 provozovatelů hospod, hotelových a restauračních zařízení.

Úřad na základě posouzení řady faktorů, mezi kterými lze zmínit zejména (i) vyšší význam piva než nealkoholických nápojů pro hospody a restaurace a pro rozhodování provozovatelů těchto zařízení o tom, od kterých dodavatelů budou odebírat pivo a nealkoholické nápoje určené pro konzumaci v jejich hospodě či restauraci, (ii) nízké tržní podíly nabývaných společností PCZG a FONTÁNA na trzích dodávek piva do hospod a restauračních zařízení, a to nejen v rámci celé České republiky, ale i na území těch krajů, do nichž se činnost nabývaných soutěžitelů soustředí (jedná se o území Olomouckého kraje), nebo (iii) přítomnost několika velkých producentů piva, kteří v oblasti dodávek piva do hospod a restaurací představují silné konkurenty spojujících se soutěžitelů, od nichž provozovatelé hospod a restaurací ve významné míře odebírají pivo a budou tak činit i po realizaci spojení Kofola/PCZG, dospěl k závěru, že posuzované spojení nenaruší hospodářskou soutěž v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a piva do tzv. on-trade distribučního kanálu (tj. zejména do restauračních zařízení a hospod) ani následkem konglomerátních účinků.

