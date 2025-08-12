ÚVN: Nedostatek dárců krve pomáhají řešit i výjezdové odběry

Během letních prázdnin se každoročně zdravotnická zařízení potýkají s úbytkem dárců krve. V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha (ÚVN) pomáhají tento problém řešit mimo jiné i výjezdové odběry krve, které ÚVN provádí už od roku 1998. Tato forma odběrů dárců krve – běžná v zahraničí – v České republice není příliš rozšířená, ve velkém rozsahu ji provádí pouze Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN. Mobilní odběrový tým během celého roku pravidelně vyráží do škol, státních i soukromých firem, na úřady, ambasády nebo například i do Kanceláře prezidenta republiky, kde umožňuje lidem darovat krev přímo na místě.
„V letních měsících, kdy jsou dovolené, bývá někdy z logických důvodů obtížnější sehnat dostatek dárců krve, ale v ÚVN jsme si se situací dokázali vždy poradit a nikdy nebylo nutné kvůli nedostatku krve omezovat péči ani odkládat výkony. Pomáhají nám v tom právě i výjezdové odběry krve, i když z personálních důvodů se jich v létě uskuteční maximálně dva až tři do měsíce,“ uvádí přednosta Ústavu laboratorní medicíny, hematologie a transfuzologie ÚVN a primář Oddělení hematologie a krevní transfuze MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Mobilní odběry mají v ÚVN více než pětadvacetiletou tradici. Hlavním zdrojem dárců byly zpočátku vojenské útvary, po profesionalizaci Armády ČR v roce 2005 se ale mobilní odběry přesunuly i do firem, škol a nejrůznějších státních institucí.
„Jedná se o výjezdové neboli mobilní odběry dárců krve, kdy náš odběrový tým vyjede za dárci přímo do terénu. V zahraničí je to běžný způsob, často za tím účelem fungují speciálně vybavené autobusy nebo kamiony. U nás tento způsob odběrů používá jen minimum zařízení,“ říká MUDr. Bohoněk.
Každoročně nemocnice pořádá 50 až 60 výjezdů. V roce 2024 bylo takto provedeno 2 561 odběrů během 58 výjezdů. Od začátku letošního roku do 31. 7. 2025 se uskutečnilo 36 výjezdů s 1 655 odběry. Podle MUDr. Bohoňka zájem o tuto službu meziročně roste, oddělení ale už naráží na kapacitní hranice. „Paradoxně je jednou z našich největších výzev právě velký zájem o výjezdy, který někdy přesahuje naše provozní možnosti i aktuální potřeby krve. To se někdy zájemcům obtížně vysvětluje.“
Výjezdový tým tvoří lékař, zdravotní sestry, administrativní pracovníci a řidič. Vše potřebné přepravují ve speciálně vybaveném vozidle ATOS, které umožňuje v případě potřeby i venkovní odběrové místo. Většina odběrů ale probíhá ve vnitřních prostorách. Instituce, kam ÚVN vyráží odebírat krev, musí splňovat základní požadavky – poskytnout čisté a hygienicky přijatelné prostředí v tzv. „občanské čistotě“, mít dostatek prostoru na provedení odběrů a všechny činnosti, které s tím souvisejí a také možnost bezproblémového příjezdu a parkování vozidla ATOS.
„Instituce se obvykle ozývají samy. Naší podmínkou je, že žadatel by měl garantovat alespoň 50 dárců. Většinou se na nás obracejí české i zahraniční firmy, školy, státní i soukromé instituce – mezi dlouhodobé partnery patří například Velvyslanectví Spojených států amerických. V rámci Světového dne dárců krve jsme vyjeli i na Hrad, kde byl dárcem prezident Petr Pavel a pracovníci jeho kanceláře,“ popisuje MUDr. Bohoněk. „Každé místo nejprve navštíví naše pověřená sestra, provede vstupní audit prostor a po splnění všech podmínek dohodneme termín.“
Provádění mobilních odběrů není v rozporu s platnou legislativou ani doporučeními Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a jsou podrobovány pravidelným kontrolám Státního ústavu pro kontrolu léčiv, stejně jako auditům zpracovatelů plazmy.
Technicky se výjezdový odběr nijak neliší od odběru přímo v nemocnici. Dárce projde registrací, kontrolou životních funkcí a hemoglobinu, lékařským posouzením a samotným odběrem. Po něm následuje odpočinek a občerstvení. Celý proces se zaznamenává on-line prostřednictvím transfuzního informačnímu systému, který je napojen přímo na server ÚVN.
„Každému, kdo váhá, zda se zúčastnit výjezdového odběru, bych poradil jediné – přijďte. Ušetříte si cestu na transfuzní stanici, a přitom pomůžete zachránit život nebo přispět k léčbě pacientů, kteří vaši krev potřebují,““ uzavírá MUDr. Bohoněk.
autor: Tisková zpráva