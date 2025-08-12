ÚVN: Nedostatek dárců krve pomáhají řešit i výjezdové odběry

12.08.2025 16:08 | Tisková zpráva

Mobilní odběrový tým umožňuje lidem darovat krev přímo na místě.

ÚVN: Nedostatek dárců krve pomáhají řešit i výjezdové odběry
Foto: Ministerstvo obrany
Popisek: Ústřední vojenská nemocnice

Během letních prázdnin se každoročně zdravotnická zařízení potýkají s úbytkem dárců krve. V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha (ÚVN) pomáhají tento problém řešit mimo jiné i výjezdové odběry krve, které ÚVN provádí už od roku 1998. Tato forma odběrů dárců krve – běžná v zahraničí – v České republice není příliš rozšířená, ve velkém rozsahu ji provádí pouze Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN. Mobilní odběrový tým během celého roku pravidelně vyráží do škol, státních i soukromých firem, na úřady, ambasády nebo například i do Kanceláře prezidenta republiky, kde umožňuje lidem darovat krev přímo na místě.

„V letních měsících, kdy jsou dovolené, bývá někdy z logických důvodů obtížnější sehnat dostatek dárců krve, ale v ÚVN jsme si se situací dokázali vždy poradit a nikdy nebylo nutné kvůli nedostatku krve omezovat péči ani odkládat výkony. Pomáhají nám v tom právě i výjezdové odběry krve, i když z personálních důvodů se jich v létě uskuteční maximálně dva až tři do měsíce,“ uvádí přednosta Ústavu laboratorní medicíny, hematologie a transfuzologie ÚVN a primář Oddělení hematologie a krevní transfuze MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

Mobilní odběry mají v ÚVN více než pětadvacetiletou tradici. Hlavním zdrojem dárců byly zpočátku vojenské útvary, po profesionalizaci Armády ČR v roce 2005 se ale mobilní odběry přesunuly i do firem, škol a nejrůznějších státních institucí.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
5%
18%
53%
7%
1%
2%
5%
0%
hlasovalo: 2613 lidí

„Jedná se o výjezdové neboli mobilní odběry dárců krve, kdy náš odběrový tým vyjede za dárci přímo do terénu. V zahraničí je to běžný způsob, často za tím účelem fungují speciálně vybavené autobusy nebo kamiony. U nás tento způsob odběrů používá jen minimum zařízení,“ říká MUDr. Bohoněk.

Každoročně nemocnice pořádá 50 až 60 výjezdů. V roce 2024 bylo takto provedeno 2 561 odběrů během 58 výjezdů. Od začátku letošního roku do 31. 7. 2025 se uskutečnilo 36 výjezdů s 1 655 odběry. Podle MUDr. Bohoňka zájem o tuto službu meziročně roste, oddělení ale už naráží na kapacitní hranice. „Paradoxně je jednou z našich největších výzev právě velký zájem o výjezdy, který někdy přesahuje naše provozní možnosti i aktuální potřeby krve. To se někdy zájemcům obtížně vysvětluje.“

Výjezdový tým tvoří lékař, zdravotní sestry, administrativní pracovníci a řidič. Vše potřebné přepravují ve speciálně vybaveném vozidle ATOS, které umožňuje v případě potřeby i venkovní odběrové místo. Většina odběrů ale probíhá ve vnitřních prostorách. Instituce, kam ÚVN vyráží odebírat krev, musí splňovat základní požadavky – poskytnout čisté a hygienicky přijatelné prostředí v tzv. „občanské čistotě“, mít dostatek prostoru na provedení odběrů a všechny činnosti, které s tím souvisejí a také možnost bezproblémového příjezdu a parkování vozidla ATOS.

„Instituce se obvykle ozývají samy. Naší podmínkou je, že žadatel by měl garantovat alespoň 50 dárců. Většinou se na nás obracejí české i zahraniční firmy, školy, státní i soukromé instituce – mezi dlouhodobé partnery patří například Velvyslanectví Spojených států amerických. V rámci Světového dne dárců krve jsme vyjeli i na Hrad, kde byl dárcem prezident Petr Pavel a pracovníci jeho kanceláře,“ popisuje MUDr. Bohoněk. „Každé místo nejprve navštíví naše pověřená sestra, provede vstupní audit prostor a po splnění všech podmínek dohodneme termín.“

Provádění mobilních odběrů není v rozporu s platnou legislativou ani doporučeními Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a jsou podrobovány pravidelným kontrolám Státního ústavu pro kontrolu léčiv, stejně jako auditům zpracovatelů plazmy.

Technicky se výjezdový odběr nijak neliší od odběru přímo v nemocnici. Dárce projde registrací, kontrolou životních funkcí a hemoglobinu, lékařským posouzením a samotným odběrem. Po něm následuje odpočinek a občerstvení. Celý proces se zaznamenává on-line prostřednictvím transfuzního informačnímu systému, který je napojen přímo na server ÚVN.

„Každému, kdo váhá, zda se zúčastnit výjezdového odběru, bych poradil jediné – přijďte. Ušetříte si cestu na transfuzní stanici, a přitom pomůžete zachránit život nebo přispět k léčbě pacientů, kteří vaši krev potřebují,““ uzavírá MUDr. Bohoněk.

Psali jsme:

Nemocnice Písek: Pacienty převáží i s lůžky tahač
Klaudiánova nemocnice nabízí pro veřejnost a firmy certifikované školení první pomoci
NKÚ: Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo třem fakultním nemocnicím 4,8 miliardy, aniž zkontrolovalo jejich použití
Fakultní nemocnice Hradec Králové nabízí kurzy první pomoci pro veřejnost

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

zdravotnictví , ÚVN , TZ , odběry , dárcovství

autor: Tisková zpráva

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Dohoda o clech

Nemyslíte, že dohoda o clech mezi EU a USA opět jen ukázala na to, jak je vlastně EU slabá a neschopná? Vždyť podle mě je výhodná jen pro jednu stranu a EU to teda není. Nemyslíte, že místo těch věčných nařízení, které nám jen komplikují a zdražují život, byste se nad sebou jako politici, co v EU se...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ÚVN: Nedostatek dárců krve pomáhají řešit i výjezdové odběry

16:08 ÚVN: Nedostatek dárců krve pomáhají řešit i výjezdové odběry

Mobilní odběrový tým umožňuje lidem darovat krev přímo na místě.