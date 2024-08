ÚZSVM: Palác Broadway a Hanácká kasárna dál hledají nového vlastníka

Elektronická aukce Paláce Broadway (ZDE) s minimální vyhlašovací cenou 891 milionů korun začne 11. září 2024 ve 12 hodin a potrvá do 13. září 2024 do 12 hodin. Před začátkem aukce, tedy do 10. září do půlnoci, musí zájemci složit kauci ve výši 20 milionů korun. Termíny prohlídek této jedinečné nemovitosti jsou pro zájemce naplánovány v průběhu srpna a na začátku září a budou probíhat v českém i anglickém jazyce. Důvodem vyhlášení dalšího kola elektronické aukce je, že stávající nájemce opakovaně nevyužil svého přednostního práva a ve stanovené lhůtě nepodal nabídku na odkup ve výši minimální vyhlašované ceny v předchozím kole aukce.

Elektronická aukce areálu Hanáckých kasáren (ZDE) s minimální vyhlašovanou cenou 89 milionů korun bude zahájena 3. září 2024 v 10 hodin a potrvá do 4. září 2024 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem (tj. do 2. září 2024) složí kauci ve výši 15 milionů korun. V případě úspěšného výběrového řízení ÚZSVM umožní Olomouckému kraji, městu Olomouc nebo Univerzitě Palackého v Olomouci tzv. „dorovnání“ nejvyšší nabídky ve výběrovém řízení.

Aby aukce byly úspěšné a přinesly vítěze, musí v nich padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy v případě Paláce Broadway 891 milionů korun a u areálu Hanáckých kasáren 89 milionů korun. Veřejnost pak na webu ZDE může průběh elektronických aukcí sledovat online.

Palác Broadway

Palác Broadway, který leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořen třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy a v jeho suterénu bylo v roce 1938 otevřeno kino Cinema Broadway s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. Celý areál prošel v průběhu let několika rekonstrukcemi. ÚZSVM převzal tento komplex do svého majetku v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem jej nejprve nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem.

Hanácká kasárna

Památkově chráněný objekt z 19. století, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. ÚZSVM v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytl na základě výpůjčky Olomouckému kraji prostory historické budovy Hanáckých kasáren za účelem zřízení a provozování KACPU, a to po celou dobu, kdy tento provoz zajišťoval právě Olomoucký kraj. Objekt Hanáckých kasáren byl následně užíván Správou uprchlických zařízení pro potřeby KACPU až do konce ledna letošního roku. ÚZSVM přistoupil k vyhlášení elektronické aukce poté, co byl v prostorách areálu ukončen provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, a také poté, co Olomoucký kraj odmítl bezúplatné převzetí tohoto areálu.

