Sedláčková (Motoristé): Jaká to je demokracie, když sem lezete?

18.11.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k oslavám výročí 17. listopadu

Sedláčková (Motoristé): Jaká to je demokracie, když sem lezete?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Gabriela Sedláčková

To na nás křičeli na Národní třídě. Nevěřila jsem vlastním uším. Na Národní třídě opravdu slaví svátek demokracie převážně ti, kteří se definici onoho slova nikdy ani nepokusili vyhledat?

Pasivita. Neodvaha. Pohodlnost. To byly tehdy, a jsou i dnes, vlastnosti, které dokáží určité pozitivní chody dějin narušit… O takových se nedá mluvit ani u nás ani u oné dámy (a několika dalších), co na nás křičeli. Jen je škoda, že křičeli, jak už to mnohdy u kakofonií křiklounů bývá, s nulovými argumenty.

To jsem si potvrdila o pár minut později v kavárně Slavia, kde jsme prošli okolo stolu čtyř starších pánů. Křičeli: “Jste hnusní!” Přišla jsem k nim, s úsměvem se jim představila a požádala je o konkrétní argument, proč jsme hnusní. Řekli, že nás nesnáší.

Přibližně deseti různými dotazy jsem je prosila, aby mi řekli proč. Že si s nimi o tom moc ráda popovídám, slušně a fakticky, když slavíme tu svobodu a demokracii. Řekli znovu nějakou urážku a nechtěli se se mnou bavit. Krom jednoho, který byl milý, a velmi rychle za to byl ostatními přetlačen.

Objednala jsem jim tedy čtyři turky. A přiťukla si s nimi na odvahu, svobodu a demokracii. Řekli, že když křičeli, že si dají jednoho Turka, nemysleli to vážně. A odešli. Je to jejich svoboda. Nemyslet věci vážně. Možná, že nemysleli vážně ani to, že mě nesnáší, když to neuměli podložit jediným argumentem.

Diky, že můžem! Díky, že můžem argumentovat, i když to dnešní mainstream nenosí.

P.S. Děkujeme stovkám lidí, co nám cestou podávali ruku, fotili se s námi, objímali nás. Paradoxně to bylo právě na daném místě a v inkriminovanou dobu velmi odvážné.

Gabriela​ Sedláčková

  • AUTO
  • poslankyně
autor: PV

