ÚZSVM hledá nového vlastníka pro Palác Broadway v centru Prahy, minimální cena činí 878 milionů korun

Elektronická aukce Paláce Broadway začne 22. ledna 2025 ve 12 hodin a potrvá do 23. ledna 2025 do 12 hodin. Před začátkem aukce, tedy nejpozději do 21. ledna do půlnoci, musí zájemci složit kauci ve výši 20 milionů korun. Termíny prohlídek této jedinečné nemovitosti jsou pro zájemce naplánovány v průběhu ledna. Důvodem vyhlášení dalšího kola elektronické aukce je, že stávající nájemce opakovaně nevyužil svého přednostního práva a ve stanovené lhůtě nepodal nabídku na odkup ve výši minimální vyhlašované ceny v předchozím kole aukce.

Aby aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musí v ní padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 878 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun. Veřejnost pak na webu ZDE může průběh elektronické aukce sledovat online. Další podrobnosti k prodeji naleznete ZDE.

Funkcionalistická stavba, která leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořena třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům a byla známá spíše pod jménem Sevastopol. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti bývalé prostory kin využívá Divadlo Broadway.

ÚZSVM převzal tento komplex do svého majetku v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem ÚZSVM nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem. Proto ÚZSVM hledá nového vlastníka prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí.

