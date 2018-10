ÚZSVM převzal kostel sv. Martina v Polné na Šumavě

Kostel byl do až do konce roku 2015 součástí Vojenského újezdu Boletice. Jedná se o cennou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Počátky kostela spadají do 13. století, cenná je zde především jednoduchá malba ze 14. století, sakristie s hvězdicovitou klenbou a gotickými dveřmi a presbytář s křížovou klenbou.



V roce 1946 byli z obce Polná odsunuti němečtí obyvatelé a kostel v souvislosti se vznikem Vojenského újezdu Boletice převzala armáda. V průběhu dalších let byl kostel značně devastován. Po roce 1991 byl kostel opraven a vybaven díky darům německých občanů - bývalých obyvatel obce Polné. Organizátor rekonstrukce kostela byl vyznamenán v roce 2005 německým prezidentem za přínos pro porozumění a usmíření mezi německým a českým národem.



Roku 1994 byl kostel v Polné znovu vysvěcen a plně slouží svému duchovnímu účelu. Poté, co došlo k zúžení vojenského prostoru a ke vzniku samostatné obce Polná na Šumavě, byl kostel v souladu se zákonem o majetku státu předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V budoucnu je plánován bezúplatný převod církvi.

Psali jsme: ÚZSVM: Fenka Ajša čeká na nového pána ÚZSVM v Hradci Králové řeší pozemky po zaniklých vodních družstvech ÚZSVM nabízí v opakované dražbě zámecký areál v Načeradci. Zájemci si ho mohou prohlédnout 17. října ÚZSVM uspěl v soudním sporu, státu ušetřil 49 milionů korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva