ÚZSVM vyhlásil rekordní počet aukcí na bitcoiny

reklama

Jednotlivé aukce na zabavené bitcoiny (více ZDE), zveřejněné na stránkách www.nabidkamajetku.cz, se uskuteční v dubnu a je jich vyhlášeno rekordní množství. Aukce této kryptoměny patří každoročně mezi vyhledávané prodeje, při nichž padnou i desítky příhozů.

Historicky první aukce bitcoinu proběhla v rámci elektronického aukčního systému ÚZSVM v dubnu roku 2021. Přihlásilo se do ní dvacet zájemců. Výherce získal 0,4 jednotek BTC, za které zaplatil více než 544 tisíc korun. Dva měsíce na to proběhla druhá aukce na 0,6 BTC. Zájem projevilo téměř 30 účastníků, 17 jich složilo požadovanou kauci. Bitcoiny byly prodány za 470 tisíc korun.

Jen za loňský rok prodal ÚZSVM v celkem šesti aukcích přes 1,52 jednotek virtuální měny bitcoin a více něž 31,69 jednotek měny ethereum. Celková částka, za kterou byly kryptoměny vydraženy, dosáhla 2 138 634 korun.

Do konce roku 2023 byl rekord v počtu nabízených jednotek BTC v rámci jedné aukce prodej 2,35 BTC v prosinci roku 2022. V aukci padlo 25 příhozů, které navýšily nejnižší možné podání stanovené na 849 950 korun na konečných 921 950 korun.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 7% Neškodí 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5365 lidí

Držení kryptoměn považují mnozí za atraktivní formu investice. Aukční souboje, které proběhly v roce 2023, tomu odpovídají — prodeje bitcoinů trhaly rekordy. V jedné z aukcí bylo nabídnuto 0,4 jednotek BTC. Aukce byla velmi dramatická, padlo neuvěřitelných 141 příhozů. Situace přitom začala být napínavá ve chvíli, kdy měla aukce končit. Neustálé navyšování ceny na poslední chvíli protáhlo plánovaný konec prodeje o hodinu a čtvrt. Nejnižší podání bylo stanoveno na 213 107 korun, poslední nabídnutá cena měla hodnotu 241 107 korun.

Také aukce na 0,49 jednotek bitcoinu, která se uskutečnila nedlouho poté, proběhla velmi napínavě, během souboje padlo 132 příhozů. Nejnižší podání bylo stanoveno na 281 740 korun, nejnižší možný příhoz na 200 korun. Doba trvání aukce byla nastavena na 24 hodin a první příhoz padl okamžitě po jejím odstartování, ten samý den pak byla cena navýšena ještě třikrát. Tvrdý souboj se nicméně opět strhl na samém závěru. Jen během minuty, která měla předcházet původně plánovanému konci aukce, padlo 16 příhozů. Pro následné navyšování ceny byl konec aukce prodloužen o 16 minut. Cena se zastavila na částce 315 600 korun.

ÚZSVM plánuje nabídnout také další virtuální měny, například monero, cardano, dogecoin či ripple.

Virtuální měny propadaly státu výhradně na základě rozsudků za spáchané trestné činy, případně jde o zajištěné prostředky, kdy pachatel souhlasil s převodem do úschovy. V případě momentálně nabízených bitkoinů bylo odsouzeno 9 lidí. Jedni pěstovali a další distribuovali konopí, přičemž některé jejich činy sahají až do roku 2013. Distribuce probíhala v Čechách a přes internetovou síť známou jako Darknet i do Rakouska. Prodej prostřednictvím Darknetu byl prokázán v objemu cca 130 kg konopí v různé formě za téměř 19 mil. korun. Další desítky sušeného konopí byly zabaveny. Právě v bitkoinech pak klienti za dodané zboží platili, měna sloužila i jako platidlo v síti obžalovaných, kteří byli souzeni jako členové organizované skupiny. Většina z nich podle výpovědí u soudu uvedla, že pěstovala, případně distribuovala konopí z důvodů navázaných na léčebné schopnosti rostliny. U některých osob bylo nicméně nalezeno také větší množství drogy MDMA. Soud uvedl, že obžalovaní jako organizovaná skupina spáchali trestný čin s prospěchem velkého či značného rozsahu.

Kromě trestů propadnutí věcí padly rozsudky až do výše trestu 14 let odnětí svobody do věznic se zvýšenou ostrahou. Nejvyšší z udělených trestů padly nepodmíněně.

Psali jsme: Aukce Paláce Broadway vítěze nepřinesla, ÚZSVM proto znovu osloví stávajícího nájemce ÚZSVM: Záchrana výjimečné historické památky, části bývalého Klárova ústavu slepců ÚZSVM: Rodina mlynářů získala zpět historický mlýn ÚZSVM řeší v letošním roce rekordní počet nemovitostí s neznámými vlastníky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE