Univerzita Karlova: Zahraniční studenti zkoušejí v Plzni experimentální chirurgii

Pátý ročník vzdělávacího kurzu Summer School of Experimental Surgery přivedl do Plzně tři desítky mediků z dvanácti univerzitních měst. V Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni UK se věnují demonstraci experimentální chirurgie na reálných příkladech.

Specifikem dnes již tradiční letní školy je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Jedná se většinou o prasata pod narkózou, na kterých se budoucí lékaři učí operativní otevření hrudníku, odstranění ledviny, sleziny, žlučníku, vytvoření spojky na střevě, cévě a močovodu. Studenti, kteří mají za sebou minimálně tři roky medicíny, pracují pod vedením zkušeného týmu vedeného docentem Václavem Liškou z chirurgické kliniky LF v Plzni. „Jde do jisté míry o unikátní možnost v celé Evropské unii. K řadě zákroků, které si v Plzni medici vyzkoušejí, se v reálu dostanou třeba až za tři roky po skončení studia. Mnohdy teprve při reálném výkonu si člověk ověří, jestli mu to půjde,“ uvedl Václav Liška. Letní škola experimentální chirurgie si během pěti let získala velkou oblibu. Zatímco v prvním ročníku měli organizátoři obavu, zda kapacitu alespoň z poloviny zaplní, letos museli třicet zájemců odmítnout. Vedle čtyř studentů z České republiky se tak akce účastní medici z Belgie, Slovinska, Saudské Arábie, Turecka, Dánska, Nizozemska, Itálie a Německa.

autor: Tisková zpráva