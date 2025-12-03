SPD: V budoucí vládě chceme podpořit porodnost i pracující rodiny

04.12.2025 6:23

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Vážení přátelé,

odmítáme klimatický cíl EU snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 %, protože by zlikvidoval českou ekonomiku. Návrh státního rozpočtu předložený Fialovou vládou je nerealistický, netransparentní a nezajišťuje ani povinné výdaje státu. V budoucí vládě chceme podpořit porodnost i pracující rodiny a omezit zneužívání sociálního systému. Celostátní konference SPD zhodnotila volby a stanovila za hlavní cíl získat zpět ztracené voliče. 

1. Odmítáme klimatický cíl EU snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 %, protože by zlikvidoval českou ekonomiku

Hnutí SPD odmítá klimatický cíl EU snížit do roku 2040 emise tzv. skleníkových plynů o 90 %, protože jeho dosažení v zemích EU nijak neovlivní klimatické změny a rovněž je pro Českou republiku ekonomicky i technologicky nereálný. Znamenal by likvidační zásah do průmyslu, energetiky i životní úrovně občanů. Náklady na jeho realizaci přesahující tři biliony korun by závažně poškodily konkurenceschopnost české ekonomiky a vyvolaly by dlouhodobé výrazné zvýšení cen energií.

Hnutí SPD prosazuje ochranu energetické soběstačnosti České republiky, odmítnutí radikální dekarbonizační politiky a je připraveno postavit se těmto požadavkům i vůči institucím EU. Prioritou je realistická energetická strategie, která zajistí dostupné energie a stabilitu pro domácnosti i průmysl.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  • SPD
2. Návrh státního rozpočtu předložený Fialovou vládou je nerealistický, netransparentní a nezajišťuje ani povinné výdaje státu

V otázce státního rozpočtu na rok 2026 SPD konstatuje, že návrh předložený Fialovou vládou je nerealistický, netransparentní a nezajišťuje ani povinné výdaje státu. Chybí v něm desítky miliard korun například pro dopravní infrastrukturu, školství, zdravotnictví či sociální systém. Rozpočet předložený dosluhující vládou je i v rozporu s doporučeními odborných institucí.

Svým postupem vláda způsobila nutnost rozpočtového provizoria. Nová koalice SPD, ANO a Motoristé sobě je po jmenování nové vlády připravena sestavit a předložit Poslanecké sněmovně realistický a odpovědný státní rozpočet, zajistit financování základních funkcí státu a zahájit skutečnou konsolidaci veřejných financí. 

3. V budoucí vládě chceme podpořit porodnost i pracující rodiny a omezit zneužívání sociálního systému

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na výrazný nárůst vyplácených sociálních dávek, který odráží zhoršující se ekonomickou situaci domácností a rostoucí nedostupnost bydlení. Klíčovým řešením je zvýšení dostupnosti cenově přijatelného bydlení prostřednictvím efektivního stavebního zákona, rychlejších povolovacích procesů a podpory vlastnického i nájemního bydlení.

Nová vláda bude podporovat porodnost a pracující rodiny a zároveň provede důkladnou revizi připravované sociální „superdávky". Cílem je odstranit prvky poškozující nízkopříjmové pracující a samoživitele, omezit zneužívání systému a zajistit adresnou a spravedlivou pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.

4. Celostátní konference SPD zhodnotila volby a stanovila za hlavní cíl získat zpět ztracené voliče

Hnutí SPD uspořádalo 29. listopadu v Praze XII. Celostátní konferenci za účasti 250 delegátů z celé republiky. Konference zhodnotila výsledek SPD ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 a zároveň ocenila možnost vstoupit do nové vládní koalice jako historický úspěch hnutí. Delegáti se shodli, že předvolební kampaň nenaplnila očekávání, zejména pokud jde o její rozsah, dynamiku a schopnost oslovit nové voliče.

Konference zároveň upozornila, že současný volební systém do Poslanecké sněmovny je nevyvážený a škodí menším politickým subjektům v menších krajích. Hnutí SPD je proto připraveno iniciovat jeho změnu prostřednictvím zákonné úpravy.

V rámci jednání zazněly návrhy na úpravy programu, strategie i řízení hnutí, které mají posílit jeho další rozvoj. Důležitým tématem byla příprava na komunální a senátní volby v roce 2026.

Předsednictvo má do dubna 2026 svolat další celostátní konferenci a ve spolupráci s členskou základnou projednat klíčové kroky a případné koncepční změny. Konference si stanovila jako jeden z cílů znovu získat ztracené voliče a vyzvala členy hnutí, aby nepolevili ve své aktivitě. 

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

autor: PV

