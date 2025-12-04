Že nemáme mluvit s Rusy? Rubio odmítl

47. prezident USA Donald Trump označil rozhovory o ukončení ruské agrese na Ukrajině vedené s Moskvou za „přiměřeně dobré“, jenže jedním dechem dodal, že další cesta k dosažení míru je „nejasná“. „Co z té schůzky vzejde, vám nemohu říct, protože na tango jsou potřeba dva,“ řekl Trump novinářům bez dalších podrobností. „Máme (s Ukrajinou) něco docela dobře vyřešeného.“ Amerického prezidenta citovala agentura Reuters.
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že evropské mocnosti se snaží zhatit mírové rozhovory tím, že navrhují myšlenky, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu ke spoluobčanům uvedl, že se jeho tým připravuje na schůzky ve Spojených státech a že dialog s Trumpovými zástupci bude pokračovat. „Důstojný mír je možný pouze s ohledem na zájmy Ukrajiny,“ zdůraznil.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha ve středu uvedl, že Witkoff měl po jednáních s Putinem kontakt s ukrajinskou stranou a že se plánuje návštěva USA za účelem dalších diskusí. „Jedná se o citlivý proces. Je důležité nezveřejňovat podrobnosti,“ řekl novinářům v Bruselu. Dodal, že projednávaný dokument se vyvíjí a hovoří o 20bodovém plánu, zatímco Rusko se v úterních rozhovorech zmínilo o 28bodovém plánu. „Zástupci USA nás informovali, že podle jejich hodnocení měla jednání v Moskvě pozitivní vliv na mírový proces. To je jejich hodnocení.“
Server amerického listu The Washington Post napsal, že Vladimir Putin v tuto chvíli víc věří armádě, než diplomatickým jednáním a nepochybuje, že Rusko dosáhne svých cílů na frontě.
Rusové už ohlásili dobití Pokrovska, ale podle zdrojů z NATO okupační síly ovládají přes 95 procent města, ale o zbytek Pokrovska se dál tvrdě bojuje. Vysoce postavený představitel NATO uvedl, že ačkoli ruské síly „v současné době ovládají přes 95 procent města“, neočekává se kolaps širších ukrajinských obranných linií. „Přesto je bezprostřední kolaps ukrajinské obrany v blízké budoucnosti nepravděpodobný. … Dobytí zbytku Doněcka není pro Rusy realistickou možností alespoň další rok nebo dva.“
Rusové chtějí své vítězství urychlit a v rámci mírových jednání trvají na tom, že se Ukrajinci prostě musejí stáhnout ze zbytku Doněcké oblasti.
„To, o co teď doslova bojují, je asi 30 až 50 kilometrů prostoru a 20 procent Doněcké oblasti, která zbývá. A tak jsme se pokusili – a myslím, že jsme dosáhli určitého pokroku – přijít na to, s čím by Ukrajinci mohli žít, co by jim poskytlo bezpečnostní záruky do budoucna, že už nikdy nebudou napadeni, a umožnilo jim nejen obnovit jejich ekonomiku, ale také prosperovat jako země, být zemí s rostoucí ekonomikou. Teoreticky by při správném postupu mohlo být HDP Ukrajiny za 10 let vyšší než HDP Ruska,“ poznamenal Marco Rubio v rozhovoru pro televizi Fox News.
Jenže hned doplnil ještě jednu věc.
Evropští diplomaté uvedli, že klíčové otázky zůstávají nevyřešeny. Mezi klíčové otevřené otázky patří, kde konflikt zmrazit a jaké bezpečnostní záruky může Kyjev přijmout, pokud podepíše dohodu, která de facto zachová ruskou kontrolu nad částí jeho území. „Podstata celé dohody závisí na dvou bodech: území a bezpečnostních zárukách,“ řekl diplomat NATO.
„Putin není v pozici člověka, který chce mír za každou cenu, takže prozatím je připraven ukončit válku pouze za podmínek, které mu vyhovují,“ řekl Vladimir Pastuchov, expert na Rusko a čestný profesor na University College London.
Ukrajinci mají ještě jeden zásadní problém. „Tok peněz z USA vyschl,“ napsal The Washington Post. Evropští spojenci Ukrajiny teď o to intenzivněji řeší, kde vzít peníze, které by pomohly Kyjevu.
autor: Miloš Polák
