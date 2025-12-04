Že nemáme mluvit s Rusy? Rubio odmítl

„Na tango jsou potřeba dva,“ okomentoval vývoj jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině Trump. Vyjádření přišlo i z ruské strany. Směrem k EU. Hrozí mezitím kolaps ukrajinské obrany? K situaci na frontě se vyjadřují i zdroje z NATO. Velkým problémem pro Ukrajince je, že vyschl tok peněz z USA. Americký ministr zahraničí poslal vzkaz všem lidem, kteří říkají, že s Ruskem by se teď mluvit nemělo.

Že nemáme mluvit s Rusy? Rubio odmítl
Foto: Repro Rustem Umerov, X
Popisek: Ukrajinsko-americké jednání v USA

47. prezident USA Donald Trump označil rozhovory o ukončení ruské agrese na Ukrajině vedené s Moskvou za „přiměřeně dobré“, jenže jedním dechem dodal, že další cesta k dosažení míru je „nejasná“.  „Co z té schůzky vzejde, vám nemohu říct, protože na tango jsou potřeba dva,“ řekl Trump novinářům bez dalších podrobností. „Máme (s Ukrajinou) něco docela dobře vyřešeného.“ Amerického prezidenta citovala agentura Reuters.

Kreml ve středu uvedl, že Putin přijal některé americké návrhy zaměřené na ukončení války na Ukrajině a je připraven dále pracovat na nalezení kompromisu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, na otázku, zda by bylo správné říci, že Putin americké návrhy odmítl, s tím nesouhlasil. „Včera poprvé proběhla přímá výměna názorů,“ řekl Peskov. „Některé věci byly přijaty, některé byly označeny jako nepřijatelné. Toto je normální pracovní proces hledání kompromisu.“ Peskov uvedl, že Rusko je Trumpovi vděčné za jeho úsilí, ale Kreml nebude poskytovat průběžné komentáře k jednáním se Spojenými státy, protože publicita by jednáním nepomohla. „V současné době probíhá práce na pracovní expertní úrovni,“ řekl Peskov. „Právě na expertní úrovni by mělo být dosaženo určitých výsledků, které se poté stanou základem pro kontakty na nejvyšší úrovni.“

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že evropské mocnosti se snaží zhatit mírové rozhovory tím, že navrhují myšlenky, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu ke spoluobčanům uvedl, že se jeho tým připravuje na schůzky ve Spojených státech a že dialog s Trumpovými zástupci bude pokračovat. „Důstojný mír je možný pouze s ohledem na zájmy Ukrajiny,“ zdůraznil.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha ve středu uvedl, že Witkoff měl po jednáních s Putinem kontakt s ukrajinskou stranou a že se plánuje návštěva USA za účelem dalších diskusí. „Jedná se o citlivý proces. Je důležité nezveřejňovat podrobnosti,“ řekl novinářům v Bruselu. Dodal, že projednávaný dokument se vyvíjí a hovoří o 20bodovém plánu, zatímco Rusko se v úterních rozhovorech zmínilo o 28bodovém plánu. „Zástupci USA nás informovali, že podle jejich hodnocení měla jednání v Moskvě pozitivní vliv na mírový proces. To je jejich hodnocení.“

Server amerického listu The Washington Post napsal, že Vladimir Putin v tuto chvíli víc věří armádě, než diplomatickým jednáním a nepochybuje, že Rusko dosáhne svých cílů na frontě.

„Putin je s postupem války spokojený. Třikrát měsíčně se převléká do vojenské uniformy a osobně velí generálům nad mapami,“ uvedl Alexander Baunov, analytik z Carnegie Russia Eurasia Center v příspěvku na Telegramu s odkazem na Putinovy stále častější televizní vystoupení v uniformě, aby se dozvěděl pozitivní zprávy o válce.

Rusové už ohlásili dobití Pokrovska, ale podle zdrojů z NATO okupační síly ovládají přes 95 procent města, ale o zbytek Pokrovska se dál tvrdě bojuje. Vysoce postavený představitel NATO uvedl, že ačkoli ruské síly „v současné době ovládají přes 95 procent města“, neočekává se kolaps širších ukrajinských obranných linií. „Přesto je bezprostřední kolaps ukrajinské obrany v blízké budoucnosti nepravděpodobný. … Dobytí zbytku Doněcka není pro Rusy realistickou možností alespoň další rok nebo dva.“

Rusové chtějí své vítězství urychlit a v rámci mírových jednání trvají na tom, že se Ukrajinci prostě musejí stáhnout ze zbytku Doněcké oblasti.

„To, o co teď doslova bojují, je asi 30 až 50 kilometrů prostoru a 20 procent Doněcké oblasti, která zbývá. A tak jsme se pokusili – a myslím, že jsme dosáhli určitého pokroku – přijít na to, s čím by Ukrajinci mohli žít, co by jim poskytlo bezpečnostní záruky do budoucna, že už nikdy nebudou napadeni, a umožnilo jim nejen obnovit jejich ekonomiku, ale také prosperovat jako země, být zemí s rostoucí ekonomikou.  Teoreticky by při správném postupu mohlo být HDP Ukrajiny za 10 let vyšší než HDP Ruska,“ poznamenal Marco Rubio v rozhovoru pro televizi Fox News.

Jenže hned doplnil ještě jednu věc.

„Ale nakonec to není na nás. Není to naše válka. My v ní nebojujeme; nejsou tam američtí vojáci. Je to na jiném kontinentu. Jsme do toho zapojeni, protože jsme jediní, kdo to může udělat.  … Nikdo jiný na světě to nedokáže. Číňané to nedokážou. Jediným světovým lídrem, který může mluvit s oběma stranami a uzavřít dohodu, pokud je to možné, je prezident Trump. A ten je velmi trpělivý.  Věnoval tomu hodně času. Zapojilo se do toho mnoho vysokých představitelů jeho administrativy. Snažíme se zjistit, zda můžeme překlenout propast mezi oběma stranami. Abychom toho dosáhli, musíme mluvit s oběma stranami. I když v této záležitosti jsou zapojeni někteří iracionální lidé. Lidé, kteří věří, že bychom měli mluvit pouze s ukrajinskou stranou a s Rusy vůbec nemluvit. Válku mezi Ruskem a Ukrajinou nelze ukončit, aniž bychom mluvili s Ruskem,“ uvedl Rubio.

Evropští diplomaté uvedli, že klíčové otázky zůstávají nevyřešeny. Mezi klíčové otevřené otázky patří, kde konflikt zmrazit a jaké bezpečnostní záruky může Kyjev přijmout, pokud podepíše dohodu, která de facto zachová ruskou kontrolu nad částí jeho území. „Podstata celé dohody závisí na dvou bodech: území a bezpečnostních zárukách,“ řekl diplomat NATO.

„Putin není v pozici člověka, který chce mír za každou cenu, takže prozatím je připraven ukončit válku pouze za podmínek, které mu vyhovují,“ řekl Vladimir Pastuchov, expert na Rusko a čestný profesor na University College London.

Ukrajinci mají ještě jeden zásadní problém. „Tok peněz z USA vyschl,“ napsal The Washington Post. Evropští spojenci Ukrajiny teď o to intenzivněji řeší, kde vzít peníze, které by pomohly Kyjevu.

Foltýn hostoval před zvláštním evropským výborem. „Neudělali jsme nic.“
Další protest, tentokrát u ruské ambasády. Promluví Laudát
Zaorálek (SOCDEM): Zima přichází do Evropy
Ve STAN nadávají na Rajchla. Nezvedl ruku

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

Jinde na netu:

