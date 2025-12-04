AUTO UH opět mezi elitou. Skupina se vyšvihla na 76. místo mezi nejlepšími českými firmami

Skupina AUTO UH, největší prodejce osobních a užitkových vozidel na Moravě, slaví další významný úspěch. Po loňské premiéře v žebříčku „Českých 100 nejlepších“ letos výrazně poskočila na 76. místo, čímž potvrdila své místo mezi nejvýznamnějšími českými firmami.

Foto: Martin Sekanina
„Je to výsledek dlouhodobé, poctivé práce všech našich lidí. Každý z nich má na tomto posunu svůj podíl. Vážím si jejich nasazení i loajality a děkuji všem zaměstnancům, kteří dělají naši skupinu tím, čím je,“ uvedl Pavel Buráň, zakladatel skupiny AUTO UH.

Skupina AUTO UH dnes sdružuje řadu firem působících v oblasti prodeje a servisu osobních, užitkových i nákladních vozidel. Zastupuje patnáct světových značek, provozuje dvě desítky moderních poboček v sedmi městech a ročně prodá více než čtyři tisíce automobilů. Skupina je známá svým důrazem na kvalitu služeb, inovace a komplexní přístup ke klientům od prodeje vozů až po servis, financování a správu firemních flotil.

„V AUTO UH se snažíme, aby se každý zákazník cítil jako náš partner, nikoliv jen klient. Když k nám přijde, chceme, aby měl jistotu, že mu pomůžeme od A do Z. Ať už si kupuje nové auto, nebo přiváží vůz na servis,“ doplnil Buráň.

Skupina v posledních letech výrazně investuje do modernizace svých poboček i technologií. V letošním roce navíc opět rozrostlo její portfolio, když domovském Uherském Hradišti otevřena první showroom největší čínské automobilky BYD v České republice. V rámci ekologických opatření rozvíjí instalaci fotovoltaických systémů, kogeneračních jednotek a dobíjecích stanic pro elektromobily.

„Chceme být moderní firmou, která myslí na budoucnost. Investujeme do lidí, do technologií i do životního prostředí. Dnes už nestačí být jen prodejcem aut. Musíme být i průvodcem v mobilitě, partnerem, který rozumí potřebám zákazníků,“ říká Pavel Buráň.

Umístění mezi stovkou nejlepších firem v zemi bere vedení skupiny jako motivaci, nikoliv samozřejmost. „Tento úspěch je pro nás zároveň závazkem do budoucna. Naším cílem je, aby si skupina AUTO UH udržela pověst spolehlivého partnera, který jde neustále kupředu. Chtěl bych, aby i v dalším roce platilo, že naši zákazníci jsou naší nejlepší vizitkou,“ dodal Pavel Buráň.

autor: Karel Výborný

