Herman (ANO): Za 7 koupím, za 22 prodám. Kšeft snů na středočeském zastupitelstvu neprošel

Domov sociální péče, štědře dotovaný krajem, zakoupil za 7 mil. pozemek, který chtěl svému donátorovi prodat za 22 mil. A vedení kraje souhlasilo! Naštěstí se nakonec zaleklo opozice.
Aby si ale někdo nemyslel, že Středočeský kraj hraje někomu malou domů, či že snad někdo něco může ze zmíněné transakce mít do vlastní kapsy, je třeba zmínit i to, že vedení Středočeského kraje srdnatě bojovalo a výslednou cenu srazilo téměř o 2 miliony. S navrženou cenou 23,7 mil. nesouhlasilo a podařilo se mu vlastníka pozemku „přitlačit ke zdi“, a ten musel slevit na „pouhých“ 21,8 mil. Kč.
Nelze přitom hovořit o tom, že by vedení Středočeského kraje nebylo informováno o ceně, za kterou vlastník pozemku Domov Na verandě pozemek zakoupil. V materiálech, podle kterých rozhodoval totiž stojí doslova, že „Kontrolou výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že Vlastník nabyl Pozemek na základě kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2023 za cenu 6 700 000,00 Kč.“
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Pro laika nepochopitelný je i fakt, že zmíněný Domov Na verandě ze Středočeského kraje dostává velmi štědré příspěvky a dotace. Velmi zjednodušeně lze tedy říci, že Středočeský kraj napumpoval miliony do Domova Na verandě, ten nakoupil pozemky a následně je se ziskem 15 milionů kraji prodal.
Nelze si v této souvislosti nevzpomenout na hlášku z filmové série o Básnících, kdy vietnamský soused radí hlavnímu hrdinovi, jak správně vést nemocnici: „Levně koupit, draze prodat a pozdě platit faktury.“ Film evidentně viděli manažeři Domova Na verandě, zatímco management Středočeského kraje v kině pravděpodobně spal…
Jako třešnička na dortu pak působí informace, že před tím, než Domov Na verandě zmíněný pozemek za 6,7 mil. koupil, navýšil mu Středočeský kraj dotaci o 2,7 mil. Kč právě na 6,7 mil. Kč.
Edit: Tento bod byl projednáván cca v 18 hodin večer na pondělním krajském zastupitelstvu. Radní kraje včetně hejtmanky Peckové se nakonec zřejmě zalekli argumentů, které jim opozice předložila, a koupě pozemku se tak oddálila. Zda přijde na řadu na dalším zastupitelstvu a jak celá věc nakonec dopadne, o tom budu samozřejmě také informovat.
Více informací najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV