Herman (ANO): Za 7 koupím, za 22 prodám. Kšeft snů na středočeském zastupitelstvu neprošel

04.12.2025 8:19 | Monitoring

K těžko uvěřitelnému obchodu se schylovalo ve Středočeském kraji.

Herman (ANO): Za 7 koupím, za 22 prodám. Kšeft snů na středočeském zastupitelstvu neprošel
Foto: Reprofoto: Aby bylo jasno
Popisek: Martin Herman hostem pořadu moderátorky Jany Bobošíkové

Domov sociální péče, štědře dotovaný krajem, zakoupil za 7 mil. pozemek, který chtěl svému donátorovi prodat za 22 mil. A vedení kraje souhlasilo! Naštěstí se nakonec zaleklo opozice.

Aby si ale někdo nemyslel, že Středočeský kraj hraje někomu malou domů, či že snad někdo něco může ze zmíněné transakce mít do vlastní kapsy, je třeba zmínit i to, že vedení Středočeského kraje srdnatě bojovalo a výslednou cenu srazilo téměř o 2 miliony. S navrženou cenou 23,7 mil. nesouhlasilo a podařilo se mu vlastníka pozemku „přitlačit ke zdi“, a ten musel slevit na „pouhých“ 21,8 mil. Kč.

Nelze přitom hovořit o tom, že by vedení Středočeského kraje nebylo informováno o ceně, za kterou vlastník pozemku Domov Na verandě pozemek zakoupil. V materiálech, podle kterých rozhodoval totiž stojí doslova, že „Kontrolou výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že Vlastník nabyl Pozemek na základě kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2023 za cenu 6 700 000,00 Kč.“

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 2992 lidí

Pro laika nepochopitelný je i fakt, že zmíněný Domov Na verandě ze Středočeského kraje dostává velmi štědré příspěvky a dotace. Velmi zjednodušeně lze tedy říci, že Středočeský kraj napumpoval miliony do Domova Na verandě, ten nakoupil pozemky a následně je se ziskem 15 milionů kraji prodal.

Nelze si v této souvislosti nevzpomenout na hlášku z filmové série o Básnících, kdy vietnamský soused radí hlavnímu hrdinovi, jak správně vést nemocnici: „Levně koupit, draze prodat a pozdě platit faktury.“ Film evidentně viděli manažeři Domova Na verandě, zatímco management Středočeského kraje v kině pravděpodobně spal…

Jako třešnička na dortu pak působí informace, že před tím, než Domov Na verandě zmíněný pozemek za 6,7 mil. koupil, navýšil mu Středočeský kraj dotaci o 2,7 mil. Kč právě na 6,7 mil. Kč.

Edit: Tento bod byl projednáván cca v 18 hodin večer na pondělním krajském zastupitelstvu. Radní kraje včetně hejtmanky Peckové se nakonec zřejmě zalekli argumentů, které jim opozice předložila, a koupě pozemku se tak oddálila. Zda přijde na řadu na dalším zastupitelstvu a jak celá věc nakonec dopadne, o tom budu samozřejmě také informovat.

Více informací najdete ZDE.

Psali jsme:

Herman (ANO): Vedení Středočeského kraje se nechce do práce
Herman (ANO): Vrchol trapnosti FAČR. Vzali Součkovi kapitánskou pásku za to, že dělal kapitána. A neřekli mu to
Herman (ANO): Animační studio dalo peníze STAN a získalo zakázku na opravu gotického chrámu
Herman (ANO): Šel Středočeský kraj vedený STAN na ruku Číně? Hrozí špehování v PID?

 

Zdroje:

https://stredoceskykraj.cz/web/urad/navrhy-materialu-pro-jednani-zastupitelstva

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Herman , kraj Středočeský , ANO , pozemek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nabídka prodeje pozemku Středočeskému kraji korektní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Minulost a přítomnost

Proč vám tak vadí minulost Turka a třeba u prezidenta ne? A proč všichni z pětikoalice tvrdíte, že Babišovi jde jen o jeho nevydání. Když nebude stíhán teď, tak může být přeci stíhán pak nebo ne? A není taky dost zásadní chybou a problémem zároveň, že vlastně už jeho kauzy nebyly dořešeny dávno? Čas...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Herman (ANO): Za 7 koupím, za 22 prodám. Kšeft snů na středočeském zastupitelstvu neprošel

8:19 Herman (ANO): Za 7 koupím, za 22 prodám. Kšeft snů na středočeském zastupitelstvu neprošel

K těžko uvěřitelnému obchodu se schylovalo ve Středočeském kraji.