Úřad vlády: Strakova akademie se otevře veřejnosti v Den české státnosti

Ta se naskytne v neděli 28. září 2025, kdy se uskuteční první letošní Den otevřených dveří v sídle vlády. Součástí programu bude také výstava historických automobilů a motocyklů značek TATRA a JAWA z druhé poloviny 20. století, která proběhne v zahradě Strakovy akademie po celý nadcházející víkend. V letošním roce se Strakova akademie otevře už jen jednou, a to během státního svátku 28. října.
Eklekticky novobarokní budova Strakovy akademie byla postavena v letech 1891–1895 jako ústav pro nemajetné české šlechtice, kde se vyučovaly dovednosti jako šerm, plavání nebo cizí jazyky. Během první světové války sloužila jako vojenský lazaret, za první republiky zde sídlily státní úřady a dívčí internát. Od roku 1939 (s výjimkou let 1942–1945) je Strakova akademie sídlem vlády.
Trasa prohlídky za doprovodu zkušených průvodců povede přes vstupní halu do zasedacího sálu vlády, následně k fotogalerii všech českých a československých premiérů, až do nového i starého tiskového sálu. Návštěvníci ji zakončí v přilehlé zahradě, kde si mohou také prohlédnout unikátní venkovní panelovou výstavu. Díky ní Úřad vlády poprvé veřejnosti představuje reprezentativní výběr děl ze svých uměleckých sbírek. Vstup na zahradu Strakovy akademie je z Kosárkova nábřeží.
Prohlídky budou probíhat od 9 do 16 hodin, kdy se na trasu vydá poslední skupina. Výchozím bodem pro ně bude hlavní vchod do Strakovy akademie z nábřeží Edvarda Beneše.
Výstava historických vozidel
„Výstava historických vozidel v zahradě Strakovy akademie se stala oblíbenou součástí Dnů otevřených dveří objektů Úřadu vlády. I letos chceme návštěvníkům nabídnout možnost nahlédnout do technické historie prostřednictvím automobilů značky TATRA a motocyklů JAWA z druhé poloviny minulého století, které neodmyslitelně patří k českému průmyslovému dědictví,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.
Expozice historických automobilů a motorek bude po oba víkendové dny 27. září a 28. září zdarma přístupná veřejnosti od 10 do 18 hodin. Výstavu pořádá Úřad vlády ČR ve spolupráci s Retro Auto Muzeem ze středočeských Strnadic, jehož sbírka čítá přes 200 automobilů.
Upozorňujeme, že prohlídka Strakovy akademie (vstup na prohlídku z nábř. E. Beneše) bude zakončena vstupem do zahrady (východ na Kosárkovo nábř.). Z výstavy automobilů v zahradě Strakovy akademie (vstup na výstavu z Kosárkova nábř.) ovšem nebude možné přímo navázat na prohlídku Strakovy akademie.
Termín:
Sobota 27. září 2025
Výstava historických automobilů a motorek v zahradě Strakovy akademie
Termín:
Neděle 28. září 2025
Den otevřených dveří Strakovy akademie
Výstava historických automobilů a motorek v zahradě Strakovy akademie
Místo:
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1
autor: Tisková zpráva