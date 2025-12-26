„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem

26.12.2025 15:35 | Monitoring
autor: Martin Huml

Zelenskyj uvedl, že citlivé otázky, včetně jakýchkoli kompromisů ohledně území, by měly být projednány na úrovni hlav států, a Kyjev usiluje o osobní setkání s Trumpem.

„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem
Foto: Screen Youtube
Popisek: Trump a Zelenskyj v Oválné pracovně
Zelenskyj se ve čtvrtek setkal s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a s prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem. „Dohodli jsme se na setkání na nejvyšší úrovni, s prezidentem Trumpem v blízké budoucnosti. Do Nového roku se může rozhodnout mnoho věcí,“ uvedl na X po posledním kole jednání mezi ukrajinskými a americkými vyjednavači.
Na začátku tohoto týdne Zelenskyj představil 20bodový návrh mírového plánu, který popsal jako hlavní rámec pro ukončení války. Ačkoli plán počítal s tím, že Ukrajina obdrží bezpečnostní záruky, které zabrání další ruské agresi, mezi Ukrajinou a USA nedošlo k žádnému kompromisu v otázkách území, které Moskva požaduje, aby Kyjev postoupil. Ukrajinský prezident také zdůraznil pomoc, kterou dosud Spojené státy poskytly během trvajícího konfliktu s Ruskou federací. 

 

Zdroje:

https://t.co/kCmrNOaQBQ

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2004253979560042912?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kompromis , setkání , Ukrajina , válka , zahraničí , území , mír , Donald Trump , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Směřuje válka ke svému závěru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Poradce

Dobrý den, nemyslíte, že je zvláštní, že je váš poradce prošetřován policí až poté, co vám skončil mandát premiéra? Na mě to teda působí dost nedůvěryhodně a vzbuzuje to ve mně pochybnosti o nezávislosti policie. Nebo máte nějaké vysvětlení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hrozivý případ. Cyril Svoboda popsal vážné selhání Lipavského

13:29 Hrozivý případ. Cyril Svoboda popsal vážné selhání Lipavského

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda v bilančním komentáři pro ParlamentníListy.cz tvrdě hodnotí p…