„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem

Na začátku tohoto týdne Zelenskyj představil 20bodový návrh mírového plánu, který popsal jako hlavní rámec pro ukončení války. Ačkoli plán počítal s tím, že Ukrajina obdrží bezpečnostní záruky, které zabrání další ruské agresi, mezi Ukrajinou a USA nedošlo k žádnému kompromisu v otázkách území, které Moskva požaduje, aby Kyjev postoupil. Ukrajinský prezident také zdůraznil pomoc, kterou dosud Spojené státy poskytly během trvajícího konfliktu s Ruskou federací.
It is important if we succeed in organizing what we discussed today with President Trump’s envoys. Some documents, as I see it, are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American… pic.twitter.com/kCmrNOaQBQ— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 25, 2025
Ukrajina (válka na Ukrajině)
