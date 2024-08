Úřad vlády: Výstava, připomínající 20 let ČR v EU, se stěhuje do zahrady Benešovy vily v Sezimově Ústí

Výstava připomíná momenty z doby nedávno minulé i hlubší historie mířící až za dvě dekády členství ČR v EU a je součástí celoročních oslav této události. „Výstavní panely sledují události od minulosti až do dnešních dní. Mapují přístupová jednání, vstup do NATO, referendum o vstupu i samotný vstup Česka do Evropské unie a do schengenského prostoru. Připomínají první krize i nová řešení, vypráví vývoj evropského společenství jako celku, zachycují první a druhé české předsednictví v Radě EU i oslavy našeho 20. výročí,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková.

Výstava k příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie (více ZDE) je připomínkou toho, co nám členství přineslo, a naopak čím Česká republika EU obohatila. Výstavu si původně od začátku července mohli prohlédnout návštěvníci sobotních Dnů otevřených dveří zahrady Strakovy akademie v Praze.

Nyní bude přístupná v zahradě vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí (více ZDE), která je otevřena šest dní v týdnu od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Od konce letošního června je prohlídková trasa ve vile nově rozšířena o nahlédnutí do apartmánu o dvou pokojích v patře jihozápadního křídla, které jsou spojeny se soukromým životem Hany Benešové. Expozice nese název V soukromí paní Hany a je k vidění do konce návštěvní sezóny, tedy do 30. září letošního roku. Návštěvníkům areálu vily je k dispozici audioprůvodce.

