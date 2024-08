Úřad vlády otevře v příštím roce tři dětské skupiny pro 28 dětí. Nabídne i novinku ve státní správě

„V příštím roce otevřeme na krásném místě, ve vile v pražském Bubenči, tři dětské skupiny, které se postarají dohromady o 28 dětí. Jedná se o významný krok v podpoře rodin a v možnostech sladění pracovního a soukromého života jak našich zaměstnanců na úřadu, tak i dalších úředníků ze státních institucí. Jsem ráda, že budeme moci nabídnout i dětskou skupinu pro děti od 6 měsíců, protože takových mini skupinek je nedostatek. Rodičům, kteří by se rádi vrátili do práce co nejdříve, ale chtějí mít zároveň záruku dobré péče o takto malé děti, to může významně zjednodušit jejich rozhodování,“ uvádí Jana Kotalíková, vedoucí Úřadu vlády ČR.

Možnost zavést mini dětskou skupinu ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školení docházky umožnila novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině z roku 2021. Děti ve věku od 6 do 12 měsíců mohou být zařazeny pouze ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let. Kromě mini dětské skupiny Úřad vlády počítá s dalšími dvěma dětskými skupinami pro děti od jednoho roku do šesti let. Nabídka dětských skupin rozšíří možnosti zaměstnaneckých benefitů a flexibilních podmínek pro profesní růst a umožní rodičům rychlejší návrat zpět do zaměstnání.

„Velkou výzvou samozřejmě bylo najít vhodný prostor, kde bychom mohli poskytovat péči o děti hned v několika dětských skupinách. Máme totiž u mnoha resortů, jako jsou například ministerstvo financí, zahraničních věcí, zemědělství, životního prostředí nebo průmyslu a obchodu ověřené, že o dětské skupiny je mezi zaměstnanci státní správy velký zájem a jejich kapacity jsou poměrně rychle obsazené,” dodává Kotalíková.

Hledaný objekt musel především vyhovovat nárokům pro zázemí pro péči a vzdělávání malých dětí. “Vytipovali jsme si pro to naši nemovitost v klidné vilové zástavbě v pražském Bubenči, která čeká na rekonstrukci, a jejíž současný stavebnětechnický stav je nevyhovující. Rozhodli jsme se zde provést nejen nezbytné úpravy, ale i modernizaci technologií. Díky ní se významně sníží energetická náročnost, a to o jednu třetinu,“ doplňuje vrchní ředitel Sekce pro právo a ekonomiku ÚV ČR Filip Minář.

Vilu, pocházející z počátku 20. století, navrhl architekt Jan Kotěra jako původní ateliér sochaře Stanislava Suchardy. Objekt vyžaduje rozsáhlejší stavební zásah, zateplení fasády a výměnu oken. Suterén je vlhký, zdroj vytápění zastaralý a neefektivní. Dojde i k drobné úpravě dispozičního řešení tak, aby vyhovovalo požadavkům využití dětských skupin. Celková rekonstrukce a modernizace objektu se bude pohybovat řádově v milionech korun a bude z velké části financována z Národního plánu obnovy (ZDE). Úřad vlády již zahájil výběr dodavatele stavebních prací (více ZDE), který by měl na přelomu roku zahájit realizaci projektu.

„Nevyužitý, energeticky náročný objekt ateliéru změníme stavebními úpravami vnitřních i venkovních prostor včetně zahrady, vybudováním dětského hřiště a kompletně novým vybavením na moderní vzdělávací prostor sloužící dětem ve třech dětských skupinách. Je to tedy zároveň příležitost dát této kulturní památce nový život,“ uzavírá Kotalíková.

