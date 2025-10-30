Ústecký kraj: Seminář představil novinky k „superdávce“ státní sociální pomoci

30.10.2025 19:28 | Tisková zpráva

V Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje se konal odborný seminář zaměřený na implementaci nové sloučené dávky státní sociální pomoci, tzv. superdávky.

Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Seminář byl určen především pro sociální pracovníky obcí, pracovníky sociálních a zdravotních služeb a veřejné opatrovníky, kteří se v praxi setkávají s klienty potřebujícími pomoc při uplatnění nároku na tuto dávku.

Hlavním tématem bylo to, jak efektivně pomoci klientům při podání žádosti o dávku – od prvního kontaktu přes zajištění potřebných dokumentů až po celý proces zpracování a výplaty dávky. Účastníci získali praktické informace o novém nastavení systému a náležitostech, které je třeba při žádosti splnit.

Přednášejícími byli Petr Beck, vrchní ministerský rada z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem. Oba odborníci nabídli cenné poznatky z pohledu legislativy i praxe a odpovídali na řadu konkrétních dotazů z terénu.

Celý seminář se nesl v duchu interaktivity a praktické výměny zkušeností – účastníci aktivně naslouchali a pokládali dotazy týkající se reálných situací, se kterými se ve své každodenní práci setkávají.

Seminář přispěl ke zvýšení připravenosti sociálních pracovníků a dalších odborníků na změny související se zavedením superdávky a podpořil jejich schopnost poskytnout efektivní pomoc klientům v sociální nouzi.

