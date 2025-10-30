Ústecký kraj: Seminář představil novinky k „superdávce“ státní sociální pomoci

Seminář byl určen především pro sociální pracovníky obcí, pracovníky sociálních a zdravotních služeb a veřejné opatrovníky, kteří se v praxi setkávají s klienty potřebujícími pomoc při uplatnění nároku na tuto dávku.
Hlavním tématem bylo to, jak efektivně pomoci klientům při podání žádosti o dávku – od prvního kontaktu přes zajištění potřebných dokumentů až po celý proces zpracování a výplaty dávky. Účastníci získali praktické informace o novém nastavení systému a náležitostech, které je třeba při žádosti splnit.
Přednášejícími byli Petr Beck, vrchní ministerský rada z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem. Oba odborníci nabídli cenné poznatky z pohledu legislativy i praxe a odpovídali na řadu konkrétních dotazů z terénu.
Celý seminář se nesl v duchu interaktivity a praktické výměny zkušeností – účastníci aktivně naslouchali a pokládali dotazy týkající se reálných situací, se kterými se ve své každodenní práci setkávají.
Seminář přispěl ke zvýšení připravenosti sociálních pracovníků a dalších odborníků na změny související se zavedením superdávky a podpořil jejich schopnost poskytnout efektivní pomoc klientům v sociální nouzi.
autor: Tisková zpráva