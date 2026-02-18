Ústecký kraj: Vládní zmocněnec pro umělou inteligenci zavítal do Ústí

Projednávanými tématy jednání, kterého se zúčastnila také 1. náměstkyně Jindra Zalabáková, bylo zejména rozšiřování, školení a vzdělávání pomocí umělé inteligence v regionálním školství či představení projektu „Návrat do budoucnosti“. Vládní zmocněnec pro AI ocenil kroky Ústeckého kraje v této oblasti a připravované projekty.
Vláda jmenovala Lukáše Kačenu do funkce vládního zmocněnce v polovině ledna letošního roku. Na pozici vystřídal Jana Kavalírka.
Hlavní náplní a cíli činnosti vládního zmocněnce je koordinace rozvoje umělé inteligence v České republice ve spolupráci s vládou, jednotlivými ministerstvy, veřejnou správou a ekosystémem umělé inteligence a dalšími relevantními aktéry s cílem podpořit její bezpečné, etické a efektivní využití ve prospěch české společnosti a jejího hospodářství.
