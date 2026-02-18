Zálom (Svobodní): Moudřejší ustoupí? Tohle jsou snad nejhorší dvě slova

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odstoupení Filipa Turka z kandidatury na ministra.

Zálom (Svobodní): Moudřejší ustoupí? Tohle jsou snad nejhorší dvě slova
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Filip Turek se vzdal svého nároku na pozici ministra a okomentoval to slovy "Moudřejší ustoupí." Tohle jsou snad nejhorší dvě slova. Ustoupit totiž dává zlým lidem větší prostor k manévrování a ten, kdo ustoupí, ač je třeba někdy moudřejší, je v dalším střetu mnohem slabší. A že k dalšímu střetu dojde, tím si můžeme být jistí.

Ti, kteří tahají za provázky vedoucí k ručičkám soudruha prezidenta Pavla, který si s Ústavou vytírá své pozadí, vyhráli. Ministr Macinka a Motoristé se ukázali být mnohem slabšími stratégy - od určité chvíle, kterou oni nejspíš vůbec nerozpoznali, to pro ně bylo prohrané, a eskalace celého střetu by v konečném důsledku jen posilovala pavlovce. Tedy souručenství Petra Koláře a těch, kteří stojí kolem něj, včetně Mikuláše Mináře a jeho nátlakovou skupinu Milionů chvilek proti demokracii. Může to mít vážné důsledky.

Soudruh prezident Pavel se dříve vyjádřil, že nejde vůbec o to, jak se Filip Turek choval a co někde napsal, ale o to, co si o tom myslí veřejnost. Tedy že nejde o pravdu, ale o dojem - a ten může být uměle vytvořen, v rozporu s pravdou. Prozradil tím modus operandi této politické kliky. Tato metoda dokáže dostat lidi na Letnou kvůli jakékoliv zámince. Protože nástroje politické propagandy má tato klika ve svých rukách. Nyní si vyzkoušela, že to funguje.

Jenže to už není demokracie. Pro takový společensko-politický systém je třeba určit nějaké jiné jméno.

