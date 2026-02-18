„Evropo, přijmi migranty, aby za tebe mohli bojovat.“ Ano, to skutečně zaznělo

18.02.2026 20:45 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Evropa by měla propojit svou migrační a obrannou politiku a nabídnout migrantům cestu k občanství výměnou za službu v armádě. Podle vedoucího výzkumného pracovníka Centra pro novou americkou bezpečnost Adama Salhoula by se tím vyřešil nedostatek vojáků i problémy spojené s integrací. Jeho návrh vyvolal silnou nevoli na sociálních sítích, kdy někteří komentující upozorňují na paralelu s pádem Římské říše a varují před „otevřením bran barbarům“.

„Evropo, přijmi migranty, aby za tebe mohli bojovat.“ Ano, to skutečně zaznělo
Foto: Repro: Middle East Policy Council
Popisek: Adham Sahloul, vedoucí výzkumný pracovník Centra pro novou americkou bezpečnost

Adam Salhoul, který působil jako zvláštní poradce v administrativě bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, ve svém komentáři pro server Foreign Policy upozornil na skutečnost, že Evropa čelí dvěma zásadním problémům. A to nedostatku vojáků v armádách a migraci. Možné řešení pro oba problémy vidí v jejich propojení.

„Evropské země by měly vytvořit cestu k občanství pro imigranty, kteří jsou ochotni sloužit v jejich ozbrojených silách,“ tvrdí Salhoul.

Ve svém komentáři poukázal na to, že mnoho evropských armád dlouhodobě nenaplňuje náborové cíle. Například německý Bundeswehr i přes náborové kampaně zaostává za plánovanými stavy, podobně jako armáda Spojeného království, kde počet odcházejících vojáků převyšuje počet nově přijatých.

Zároveň se Evropa potýká s migračními tlaky z Afriky a Blízkého východu. „Tito přistěhovalci, často mladí muži hledající lepší příležitosti, představují přesně tu demografickou skupinu, kterou evropské armády zoufale potřebují,“ uvádí Salhoul a popisuje, že mnozí migranti do Evropy přicházejí s cennými dovednostmi. Mezi ty podle něj patří jazykové a kulturní znalosti strategických regionů, technické znalosti, ale i motivace pro prokázání svých schopností.

Mezi migrací a bezpečnostní situací v Evropě Salhoul vidí přímou souvislost. Kromě uprchlické vlny způsobené válkou na Ukrajině poukazuje na destabilizaci oblasti Sahelu, kterou podle něj podporuje Rusko prostřednictvím skupin jako Wagner Group a Africa Corps působících v zemích jako Burkina Faso, Mali a Niger. Nestabilita v regionu následně vede k masové migraci a nárůstu žádostí o azyl v Evropě.

„Moskevští žoldáci podněcují nestabilitu, která pohání migrační toky do Evropy, zatímco Evropa odmítá integrovat tyto migranty do sil potřebných k boji proti ruské agresi,“ popisuje Salhoul, jak Rusko využívá migraci jako zbraň k údajnému podněcování dezinformací souvisejících s migranty a podpory pravicových a euroskeptických stran.

I proto Salhoul kritizuje evropský přístup k migraci, která je vnímána jen jako humanitární problém, kdy evropské státy investují značné prostředky do azylových procesů, správy uprchlických táborů a debat o integraci, zatímco zároveň obtížně hledají nové vojáky a musejí nabízet stále nákladnější finanční pobídky, které však nepřinášejí dostatek domácích rekrutů.

„Nábor přistěhovalců do armády je jednou z nejúspěšnějších integračních strategií v historii,“ tvrdí Salhoul a navrhuje, aby Evropa reagovala na nedostatek vojáků vytvořením odvážného programu, který by propojil migraci s obranou. Podle něj by evropské státy měly nabídnout žadatelům o azyl a vybraným kvalifikovaným migrantům možnost rychlejší integrace prostřednictvím vojenské služby. Konkrétně navrhuje zavést cestu k trvalému pobytu a následně k občanství, která by byla podmíněna službou v armádě.

Ředitel kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán a poslanec maďarského parlamentu tento návrh označil za „šílenost“. Maďarsko ho jednoznačně odmítá.

„Žádné migrační kvóty. Žádná válečná agenda. Pouze mír a bezpečnost maďarského lidu,“ požaduje Orbán a pozastavuje se nad tím, že tzv. liberální elity odmítají uznat, že masová migrace způsobila v celé Evropě hluboké selhání v oblasti bezpečnosti a integrace a „bezohledná eskalace“ vede pouze k dlouhodobé nestabilitě kontinentu.

Proti návrhu Adama Salhoula se vymezují i uživatelé sociální sítě X. Předně pak poukazují na to, že takhle padl i Řím.

„Zdá se, že Evropa se chystá jít cestou Římské říše. Imigranti se nestanou vlasteneckými obránci západních hodnot jen proto, že jim dáte občanství a zbraně,“ uvedla jedna z uživatelek.

„Tleskám nadcházejícímu rozpadu EU. Přesně to vedlo k rozpadu Římské říše,“ přisadil si další uživatel.

Další uživatel následně citoval řeckého historika Zósima. „Otevřením bran barbarům Řím přivolal vlastní zkázu; tito cizinci, kterým byla sláva našich předků lhostejná, rozvrátili říši svou chamtivostí a zradou,“ citoval uživatel také poukazující na fakt, že „touto cestou už Evropa jednou prošla“.

