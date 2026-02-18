„Evropo, přijmi migranty, aby za tebe mohli bojovat.“ Ano, to skutečně zaznělo

Adam Salhoul, který působil jako zvláštní poradce v administrativě bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, ve svém komentáři pro server Foreign Policy upozornil na skutečnost, že Evropa čelí dvěma zásadním problémům. A to nedostatku vojáků v armádách a migraci. Možné řešení pro oba problémy vidí v jejich propojení.
„Evropské země by měly vytvořit cestu k občanství pro imigranty, kteří jsou ochotni sloužit v jejich ozbrojených silách,“ tvrdí Salhoul.
Ve svém komentáři poukázal na to, že mnoho evropských armád dlouhodobě nenaplňuje náborové cíle. Například německý Bundeswehr i přes náborové kampaně zaostává za plánovanými stavy, podobně jako armáda Spojeného království, kde počet odcházejících vojáků převyšuje počet nově přijatých.
Zároveň se Evropa potýká s migračními tlaky z Afriky a Blízkého východu. „Tito přistěhovalci, často mladí muži hledající lepší příležitosti, představují přesně tu demografickou skupinu, kterou evropské armády zoufale potřebují,“ uvádí Salhoul a popisuje, že mnozí migranti do Evropy přicházejí s cennými dovednostmi. Mezi ty podle něj patří jazykové a kulturní znalosti strategických regionů, technické znalosti, ale i motivace pro prokázání svých schopností.
„Moskevští žoldáci podněcují nestabilitu, která pohání migrační toky do Evropy, zatímco Evropa odmítá integrovat tyto migranty do sil potřebných k boji proti ruské agresi,“ popisuje Salhoul, jak Rusko využívá migraci jako zbraň k údajnému podněcování dezinformací souvisejících s migranty a podpory pravicových a euroskeptických stran.
I proto Salhoul kritizuje evropský přístup k migraci, která je vnímána jen jako humanitární problém, kdy evropské státy investují značné prostředky do azylových procesů, správy uprchlických táborů a debat o integraci, zatímco zároveň obtížně hledají nové vojáky a musejí nabízet stále nákladnější finanční pobídky, které však nepřinášejí dostatek domácích rekrutů.
„Nábor přistěhovalců do armády je jednou z nejúspěšnějších integračních strategií v historii,“ tvrdí Salhoul a navrhuje, aby Evropa reagovala na nedostatek vojáků vytvořením odvážného programu, který by propojil migraci s obranou. Podle něj by evropské státy měly nabídnout žadatelům o azyl a vybraným kvalifikovaným migrantům možnost rychlejší integrace prostřednictvím vojenské služby. Konkrétně navrhuje zavést cestu k trvalému pobytu a následně k občanství, která by byla podmíněna službou v armádě.
Ředitel kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán a poslanec maďarského parlamentu tento návrh označil za „šílenost“. Maďarsko ho jednoznačně odmítá.
„Žádné migrační kvóty. Žádná válečná agenda. Pouze mír a bezpečnost maďarského lidu,“ požaduje Orbán a pozastavuje se nad tím, že tzv. liberální elity odmítají uznat, že masová migrace způsobila v celé Evropě hluboké selhání v oblasti bezpečnosti a integrace a „bezohledná eskalace“ vede pouze k dlouhodobé nestabilitě kontinentu.
!?INSANE!? The liberal elite’s two fixations — mass migration & permanent war — have now fused into one dangerous experiment: turning migrants into soldiers to “boost Europe’s defence.”— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) February 18, 2026
??Instead of admitting that mass migration has created deep security and integration failures… https://t.co/z1PDwDDSPu pic.twitter.com/87tPCJdr1X
Proti návrhu Adama Salhoula se vymezují i uživatelé sociální sítě X. Předně pak poukazují na to, že takhle padl i Řím.
„Zdá se, že Evropa se chystá jít cestou Římské říše. Imigranti se nestanou vlasteneckými obránci západních hodnot jen proto, že jim dáte občanství a zbraně,“ uvedla jedna z uživatelek.
Europe plans to go the way of the Roman Empire, it seems.— Proviskaya ???? ???? (@MooseandRaven) February 18, 2026
Immigrants don't become patriotic defenders of Western values just because you give them citizenship and guns. https://t.co/LkbzncqikS
„Tleskám nadcházejícímu rozpadu EU. Přesně to vedlo k rozpadu Římské říše,“ přisadil si další uživatel.
I applaud the upcoming collapse of the EU. This is exactly what led the Roman Empire to collapse. https://t.co/5xXBD0TxwB— Richard ?? ???? (@FriedRich12159) February 18, 2026
Další uživatel následně citoval řeckého historika Zósima. „Otevřením bran barbarům Řím přivolal vlastní zkázu; tito cizinci, kterým byla sláva našich předků lhostejná, rozvrátili říši svou chamtivostí a zradou,“ citoval uživatel také poukazující na fakt, že „touto cestou už Evropa jednou prošla“.
Europe has been down this road before:— Will Ford (@Will_Ford76) February 18, 2026
"By opening the gates to the barbarians, Rome invited her own destruction; these foreigners, caring nothing for the glory of our ancestors, tore apart the empire with their greed and disloyalty." - Zosimus, 500 AD https://t.co/8gdgasP4RG pic.twitter.com/vBuvM90HuS
