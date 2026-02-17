Máma ze STAN a táta u Pavla. Jedenáctiletý „demonstrant” vyjasněn

Nedělní demonstrace Milionu chvilek se nekonala na jednom místě, ale po náměstích napříč celou republikou. A nejen republikou, skupinová fota s heslem „Stojím za prezidentem“ přišla třeba i z Mallorky.
Díky diverzifikaci prostoru vzniklo také více prostoru pro řečníky. V podstatě na každém náměstí hovořil některý z místních příznivců prezidenta.
Například v Benešově oslovil několik desítek příznivců Petra Pavla spisovatel Michal Viewegh se svým projevem o Petru Macinkovi a Václavu Klausovi, kterého má v oblibě už od devadesátých let a napsal o něm bizarní detektivku Mráz přichází z Hradu.
Největší rozruch ze všech měst ale vyvolalo Brno nejen počtem diváků, ale také jedním z řečníků na náměstí Svobody. „Dobrý den, jmenuji se Vojta Sláma a jsem ze Slavkova,“ představil se jedenáctiletý školák.
„Zajímám se o politiku a v budoucnu se v ní chci angažovat. A napravit chyby, které nám tu uděláte vy,“ oslovil publikum a vysloužil si za to potlesk a skandování „Vojta, Vojta“.
Chci, aby Pavel byl alfa...
Komentátorka, galeristka a někdejší poslankyně Kateřina Dostálová v bezprostřední reakci pro ParlamentníListy.cz vyjádřila názor, že „mládežník je oběť ‚pokrokových‘ rodičů“.
Do redakce se nám následně v průběhu pondělka ozvalo hned několik lidí ze Slavkova s potřebou upřesnit, o jak „pokrokové“ rodiče se jedná. Rodina Slámových je podle nich ve městě dobře známa.
Paní Veronika Slámová je zde radní za hnutí STAN. V tom je také členkou krajského výboru a kandidovala také vloni do Sněmovny a v roce 2024 do krajského zastupitelstva. Absolventka Fakulty sociálních věd na Masarykově univerzitě pracovala jako novinářka a tisková mluvčí, než se přes spolupráci s místní radnicí dostala k politice. Jako „uvolněná“ (tedy placená) radní zodpovídá za oblasti školství, kultury a cestovního ruchu, současně je tiskovou mluvčí radnice.
Jejím manželem je Jiří Salik Sláma, brněnský fotograf, který spolupracuje třeba s Divadlem Bolka Polívky a v roce 2016 získal jednu z cen Czech Press Foto za sérii Kandidát Horáček.
O dalších prezidentských volbách pracoval pro kampaň Petra Pavla, kterého fotil celý předvolební rok.
„Má očekávání nejen že splnil, ale překonal. Za mě je důležité, že se věnuje i pro většinovou společnost naprosto okrajovým tématům, že umí vyrazit za romskými dětmi do Ústí nad Labem, že jej zajímá ekologie nebo sociální otázky týkající se obyčejných lidí,“ řekl později pro Novinky.
Vzpomínky doplnil historkami, jak „generál“ (tak mu prý celou kampaň říkali) sjížděl Vltavu i za deště, jak miluje psy, a vše zakončil vzpomínkou na předvolební mítink v Brně. „Když pod vedením herců zpívalo deset tisíc lidí píseň ‚Jednou budeme dál‘, v tu chvíli jsem si říkal, že to už fakt nemůžeme prohrát,“ vyznal se.
Jiří Salik Sláma fotografuje pro Petra Pavla při různých příležitostech i na Hradě, při posledním 28. říjnu vyvolal rozruch jeho nepříliš důstojný snímek bývalého prezidenta Václava Klause.
Předávání medailí na Pražském hradě 28. 10. 2025. Foto: Jiří Salik Sláma (převzato z jeho facebooku jako veřejné)
Jedenáctiletého syna Vojtěcha moderátor brněnského mítinku představil jako „Vojtu Salika“ podle tatínkova uměleckého pseudonymu.
Ten promluvil jazykem nejmladší generace. „Jsem tu, protože mi není jedno, v jaké zemi budu vyrůstat. A chci žít v zemi, kde bude alfa prezident Pavel, a ne Ohio skibiďáci jako Petr Macinka nebo npcíčka jako Turek,“ vytáhl slang youtuberů.
V něm je „alfa“ ještě celkem pochopitelně hlavní postava, Ohio skibidi je pak „absurdní urážka, která znamená, že je někdo velmi divný, trapný“ a NPC je postava bez vlastního názoru a významu.
„Mnozí z nás si pamatují dobu, kdy rodiče strkali své děti na školní akademii do popředí jako nejlepší recitátory. V padesátých to byly básně stylu Stalin sláva naša bojevaja a později třeba verše od Stěpana Ščipačova. Nemyslí to zle, chtějí pro své dítě ‚lepší budoucnost‘,“ poznamenala k tomu pro ParlamentníListy.cz Kateřina Dostálová.
V případě Vojtěchových rodičů lze na sociálních sítích najít poměrně dost přisvědčujících příspěvků.
„To je jako Greta,“ rozpomněl se ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz mediální expert Petr Žantovský.
Švédská školačka a tvář boje za klima Greta Thunbergová je podle něj také příběhem dítěte, které bylo do své politické aktivity dotlačeno rodiči. „Vždyť tu její roli stvořil její otec, neúspěšný režisér, a matka operní zpěvačka. Nedařilo se jim ve vlastní profesi tak, jak si představovali, a pak se spojili s jakousi neziskovkou a ze svého autistického dítěte se snížením vnímáním reality stvořili v podstatě monstrum,“ shrnuje.
A právě proto sám považuje využívání dětí v politickém boji za nemravné. „Odpuzuje mě to, mělo by to být za hranicí slušného chování,“ domnívá se.
Nejen proto, že podobným způsobem s mladou generací pracovali největší diktátoři dějin. „Dítě je emocionální prvek, když chcete vypadat přátelsky. Na publikum to působí citově,“ vysvětluje docent Žantovský.
Kromě roviny „citově vyděračské“ je v tom i prvek chiméry. Když politik s dítětem v náručí slibuje, že svou politiku dělá pro budoucnost, nemusí pak vysvětlovat, proč se nedaří dnes. A budoucí prosperita se nedá ověřit. „Všichni ti diktátoři kreslili krásnou budoucnost, Hitler měl vizi tisícileté říše, Stalin s Gottwaldem zase ráj komunismu,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz.
Vyjádření Veroniky Slámové:
Z těchto důvodů považuje Petr Žantovský využívání dětí v politických kampaních za podpásové. A připomíná, že v reklamní branži bylo zobrazování dětí po skandálu s reklamou „když musíš, tak musíš“ jednu dobu zakázané.
V politice by se však patrně takové omezení prosadilo jen stěží. Politici využívají děti rádi a stejně rádi chodí do škol, i když by by podle zákona měly zůstat politicky neutrálním prostředím.
Pavel: Vaše hodnoty jsou pevnější
Mezi hnutím STAN a prezidentem Pavlem existuje poměrně zjevné politické spříznění. Nejde jen o průnik voličských skupin a názorovou blízkost, ale rovněž o synergii některých zákulisních hráčů. Nejmarkantněji je to asi vidět v případě miliardáře Jana Dobrovského, který má k Vítu Rakušanovi blízko od doby, kdy v Kolíně v době jeho starostování získal se společníky Bobelou a Pudilem místní chemičku Draslovka a na Pavlově Hradě je velmi důležitou postavou. Podle série MF DNES, která rozkrývala zákulisí prezidentské kanceláře, je jeho vliv na prezidenta srovnatelný s Petrem Kolářem.
Oba subjekty ale spojuje také značný rétorický důraz na „budoucnost“, kterou představuje právě nejmladší generace.
„Mám pocit, že vaše hodnoty jsou mnohdy pevnější než ty, se kterými jsme do dospělého života vstupovali my. Společnost potřebuje vaše nápady, vaši odvahu i vaši aktivitu a schopnost stát si za svým. Mladá generace byla vždy nositelem změny. Proto má cenu, abyste se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. A vím, že mnozí z vás to dělají i přesto, že se setkáváte s nepochopením. A za to si vás vážím,“ oslovil ji Petr Pavel hned ve svém prvním novoročním projevu v roce 2024.
Nedávno se tisíce školáků účastnily v největším sále v zemi s prezidentem Pavlem a spolkem Dárek pro Putina promítání filmu Velký vlastenecký výlet.
A kromě toho Petr Pavel celkem pravidelně zásobuje své sociální sítě fotografiemi a videi, na kterých se setkává s mládeží.
Vizi, že mladší generace bude názorově zcela jiná a více posune naši zemi směrem k ideálu liberální demokracie, sdílí i řada politiků STAN, stabilně ji prezentuje jejich europoslankyně Danuše Nerudová. „Naděje je v mladých,“ tweetuje opakovaně, občas s dovětkem, že mladí chtějí zemi bez extremistů a bez Babiše.
„Budoucnost zatím vypadá bledě a smutně. Ale já se do ní dívám s optimismem. Protože je to především budoucnost mojí generace,“ řekl k tomu v Brně žák Vojtěch Sláma.
Syn prezidentova fotografa a stanařské političky má v tomto generačním angažmá sám velmi rozsáhlé plány. „Myslete na mě v prezidentských volbách 2058 a tohle je no caps, bro,“ vzkázal.
Dodejme snad jen, že „no caps“ znamená v youtuberském slangu nejen bez velkých písmen, ale také „bez přehánění“.
