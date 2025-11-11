Ústecký kraj nabízí svezení vlaky budoucnosti

11.11.2025 22:31 | Tisková zpráva

Unikátní příležitost projet se železničním vozidlem budoucnosti, elektrickou bateriovou jednotkou (BEMU), nabídne k 10. výročí založení integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje. Ve spolupráci s ČD, a.s. vypraví DÚK ve čtvrtek 13. listopadu zvláštní vlaky v rámci představení bateriové jednotky, na které získal Ústecký kraj pří-slib dotace z dotačního programu Fondu životního prostředí, konkrétně z prostředků Modernizačního fondu z programu TRANSGov.

Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Pro veřejnost bude zdarma k dispozici celkem 5 jízd. Jako mimořádný vlak pojede bateriový Panter v úseku Ústí n.L. hlavní nádraží – Markvartice a zpět a v úseku Litoměřice horní nádraží – Lovosice. Poté zamíří na linku U11, kde mezi Lovosicemi a Úštěkem nahradí jeden pár pravidelných vlaků. V bateriových vozech si cestující užijí vyšší komfort cestování. Jsou tišší než ty současné a díky lepším adhezním vlastnostem umožní i nepatrné zrychlení jízdních dob.

„Doprava Ústeckého kraje chce veřejnosti ukázat, na co se mohou cestující těšit v nejbližších letech, jak může vypadat ekologičtější doprava a v reálném provozu představit výhody bateriových vlaků. Tyto ukázkové jízdy jsou ochutnávkou budoucí podoby veřejné regionální dopravy v Ústeckém kraji, pro kterou se v současné době připravuje výběrové řízení s provozem jednotek BEMU pro oblasti Lounska, Litoměřicka a Děčínska s přesahy na území sousedních krajů,“ říká radní pro dopravu Ústeckého kraje Tomáš Rieger.

Ústecký kraj chystá nasazení 4 jednotek BEMU110 na Švestkové dráze a 12 jednotek BEMU110 na Středohorské železnici od roku 2031. Tyto bateriové vozy mají ročně přinést úsporu spotřebované energie přibližně o 50 milionů kWh (50 TWh) a snížení emisí přibližně o 15 milionů kg CO2 oproti stávajícím jednotkám. Zatím je na ně přislíbena dotace ve výši asi 2 mld. Kč. Kraj usiluje i o dalších 11 jednotek, a tedy i další energetické úspory.

