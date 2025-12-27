Vánoce. „Myslete na Ukrajinu, přispějte třeba na drony,“ vyzval slavný herec

V období Vánoc a konce roku se řada herců a veřejně známých osobností vrací k bilanci uplynulých měsíců a připomíná i pokračující válku na Ukrajině. Herec Václav Vydra v krátkém videu apeloval na nezapomínání a pokračování pomoci.
Na úvod herec připomněl, že vánoční čas už několik let probíhá ve stínu války: „Jsou Vánoce, ale už skoro čtyři roky na Ukrajinu létají ruské bomby a rakety a útočí na ně ruští vojáci.“ Zároveň zdůraznil, že odpovědnost za konflikt neleží na Ukrajině. „Ukrajina tuhle válku nezačala. Nezapomínejme na to a nepřestávejme pomáhat,“ pokračoval Václav Vydra.
Podle jeho slov jde nejen o solidaritu s napadenou zemí, ale i o vlastní bezpečnost: „Nakonec to děláme částečně i pro sebe. Nechtějme, aby se naše děti musely schovávat před bombami tak, jako se musí schovávat ukrajinské děti,“ sdělil Vydra. „Ukrajinští civilisté se musí schovávat a musí je bránit ukrajinští vojáci. Bez naší pomoci by to nedokázali,“ připomněl během Vánoc také roli ukrajinských civilistů a vojáků v obraně země.
Závěrem pak herec Vydra vyzval ke konkrétní formě podpory: „Nezapomínejme na to, prosím. Podpořme třeba sbírku Drony za Ukrajinu. Mysleme na ně. Mysleme i na nás.“
??Václav Vydra: "Jsou Vánoce... Nepřestávejme pomáhat. Nechtějme, aby se naše děti musely schovávat před bombami tak, jako se musejí schovávat ukrajinské děti, ukrajinští civilisté."— Kristina Bolechovska (@hutsulka_kris) December 26, 2025
Pamatujme, že již téměř čtvrtým rokem se lidé na Ukrajině musí kvůli Rusku schovávat v úkrytech… pic.twitter.com/SRPbmQmoIm
V reakcích se opakoval motiv, že lidé v Česku a v dalších evropských zemích jsou vyzýváni k solidaritě a k obětem, zatímco část Ukrajinců, podle slov kritiků, vede relativně běžný život, což v diskutujících vyvolává pocit nespravedlnosti a nedůvěry vůči oficiálním „narativům“ o válce.
Někteří komentující tvrdí, že Ukrajinci „využívají pomoci ostatních států“, zatímco část z nich bez větších obav opakovaně „navštěvuje“ svou rodnou Ukrajinu. Část diskutujících poukázala zejména na vánoční období, kdy se nemálo Ukrajinců žijících v zahraničí vydává na sváteční cestu k návštěvě „domů“, a zároveň připomínali informace mj. o fungujícím nočním životě v Kyjevě včetně nočních klubů.
