Vánoce. „Myslete na Ukrajinu, přispějte třeba na drony,“ vyzval slavný herec

27.12.2025 12:21 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Vánoční video herce Václava Vydry, v němž apeloval nezapomínat na válku na Ukrajině a vyzýval k pokračování pomoci napadené zemi, vyvolalo na sociálních sítích silně polarizované reakce. Část veřejnosti relativizovala utrpení Ukrajinců a odmítala Vydrovu výzvu k solidaritě s tím, že pomoc podle nich nemá opodstatnění.

Vánoce. „Myslete na Ukrajinu, přispějte třeba na drony,“ vyzval slavný herec
Foto: Hans Štembera
Popisek: Herec Václav Vydra

V období Vánoc a konce roku se řada herců a veřejně známých osobností vrací k bilanci uplynulých měsíců a připomíná i pokračující válku na Ukrajině. Herec Václav Vydra v krátkém videu apeloval na nezapomínání a pokračování pomoci.

Na úvod herec připomněl, že vánoční čas už několik let probíhá ve stínu války: „Jsou Vánoce, ale už skoro čtyři roky na Ukrajinu létají ruské bomby a rakety a útočí na ně ruští vojáci.“ Zároveň zdůraznil, že odpovědnost za konflikt neleží na Ukrajině. „Ukrajina tuhle válku nezačala. Nezapomínejme na to a nepřestávejme pomáhat,“ pokračoval Václav Vydra.

Podle jeho slov jde nejen o solidaritu s napadenou zemí, ale i o vlastní bezpečnost: „Nakonec to děláme částečně i pro sebe. Nechtějme, aby se naše děti musely schovávat před bombami tak, jako se musí schovávat ukrajinské děti,“ sdělil Vydra. „Ukrajinští civilisté se musí schovávat a musí je bránit ukrajinští vojáci. Bez naší pomoci by to nedokázali,“ připomněl během Vánoc také roli ukrajinských civilistů a vojáků v obraně země.

Závěrem pak herec Vydra vyzval ke konkrétní formě podpory: „Nezapomínejme na to, prosím. Podpořme třeba sbírku Drony za Ukrajinu. Mysleme na ně. Mysleme i na nás.“

V reakcích se opakoval motiv, že lidé v Česku a v dalších evropských zemích jsou vyzýváni k solidaritě a k obětem, zatímco část Ukrajinců, podle slov kritiků, vede relativně běžný život, což v diskutujících vyvolává pocit nespravedlnosti a nedůvěry vůči oficiálním „narativům“ o válce.

Někteří komentující tvrdí, že Ukrajinci „využívají pomoci ostatních států“, zatímco část z nich bez větších obav opakovaně „navštěvuje“ svou rodnou Ukrajinu. Část diskutujících poukázala zejména na vánoční období, kdy se nemálo Ukrajinců žijících v zahraničí vydává na sváteční cestu k návštěvě „domů“, a zároveň připomínali informace mj. o fungujícím nočním životě v Kyjevě včetně nočních klubů.

Psali jsme:

Varování Andora Šándora: „Rusko je schopno ten konflikt dotáhnout do konce.“
„Sto tisíc raket namířených na Moskvu.“ Fialův Pojar začal snít
„Sami sobě kopou jámu.“ Štěpánek tuší, co čeká novináře mainstreamu
Němečtí vojáci pod vlajkou unie na Ukrajině. Další Němec, co by se rád zapojil

 

Zdroje:

https://t.co/SRPbmQmoIm

https://twitter.com/hutsulka_kris/status/2004549465332494380?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Solidarita , Ukrajina , umělci , Vánoce , x , Vydra , Kyjev , pomoc Ukrajině , falešnost , noční život

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je pomoc Ukrajině investicí do bezpečnosti nás samotných?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Varování Andora Šándora: „Rusko je schopno ten konflikt dotáhnout do konce.“

11:25 Varování Andora Šándora: „Rusko je schopno ten konflikt dotáhnout do konce.“

Bezpečnostní expert Andor Šándor v podcastu Startitup konstatuje, že válka na Ukrajině se dlouhodobě…