Peksa (Volt): Klimatická krize je over! Over, rozumíte? Říkal to ministr

Prosím Vás, klimatická krize je over! Over, rozumíte? Jestli Vám to drncá, škrábe lyže, koukejte si zaplatit umělé zasněžování. Pan ministr řekl, že je over, tak je prostě over. Nikoho nezajímá, že jste si vyjeli do nejvyšších hor v Evropě, kde by ten sníh měl být. Prostě je over a všude kolem Vás je sníh. Jestli není, tak si ho představujte. Pan ministr řekl.
Je to over, rozumíte?
Jo a že voda z těch ledovců napájí Rýn, Dunaj a nějaké další řeky přece nikoho nezajímá. My tady žádný Dunaj, Rýn ani nic takového nemáme a kdyby, na Šumavě bude voda přece vždycky. Šumava přece nejsou žádný blbý Alpy. Tam se nic takového nemůže stát.
