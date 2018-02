V Národním divadle Brno pokračuje operní sezona nebezpečných vztahů

„Piková dáma rozšíří náš pohled na to, jaké lidské vztahy mohou být. V tomto případě opravdu nebezpečné. Kombinace vztahů milostných, do kterých vstoupí touha po něčem dalším, co nemůžeme dosáhnout a co zničí nejenom hlavního hrdinu, ale v podstatě všechny kolem něj,“ uvedla dramaturgyně Patricia Částková.

Režie se ujal Martin Glaser. „Snažil jsem se o rezonanci s tím, co žijeme dnes. Samozřejmě tam je velmi silný hráčský motiv. Uvědomil jsem si, že tím, co ničí Heřmana, jeho svět a lidi kolem něj je touha po nedosažitelném, a nikoliv touha po ideálech. Zdálo se mi, že to je téma, se kterým jsou lidé v dnešním světě hodně konfrontováni. Pořád vidíme v reklamách, jak máme být úspěšní, stále mladí, jak máme mít krásné domy, auta, jezdit na dovolenou a toužíme to získat tím, že vyhrajeme v loterii, nebo nějakým zázrakem. A to je podle mě právě to šílenství, do kterého částečně směřuje i naše civilizace,“ přiblížil režisér opery Martin Glaser.

Nová inscenace mimo výrazného divadelního ztvárnění nabídne také mezinárodní pěvecké obsazení. Spolu s italským tenoristou Gianlucou Zampierim se v roli Heřmana v Brně poprvé představí ukrajinský tenorista Eduard Martynyuk. Lízu spolu s Lucií Hájkovou ztvární Natalya Romaniw, velšská sopranistka ukrajinského původu. „V roli Hraběnky uvítáme vzácného hosta, mezzosopranistku Soňu Červenou,“ dodal Martin Glaser.

Hudební nastudování je dílem dirigenta Roberta Kružíka, scénu navrhl Pavel Borák, kostýmy pak Markéta Sládečková.

Nejbližší reprízy jsou plánovány na 18. a 22. února, 1. a 21. března a 1. dubna v Mahenově divadle.

autor: Tisková zpráva