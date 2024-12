V Národním muzeu se uskutečnilo rozsáhlé cvičení zdravotníků

Národní muzeum se do akcí Integrovaného záchranného systému zapojuje pravidelně, aby zajistilo co nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany svých návštěvníků.

Více než stovka zdravotníků se při pátečním cvičení věnovala tentokrát kritickým stavům v těhotenství. Na deseti stanovištích si lékaři, záchranáři a porodní asistentky vyzkoušeli postupy spojené s takzvanou preeklampsií a eklampsií, které mohou nastat zcela nečekaně a kdekoli a vyžadují okamžitý zásah porodnického týmu přímo na místě. Pod dohledem předních českých autorit v simulační medicíně absolvovali zdravotníci praktické ukázky resuscitace matky a novorozence, a to jak v místě události, ve voze záchranné služby i po telefonu, kolaps oběhové soustavy na nepřístupném místě či předání pacienta mezi záchranným týmem a porodníky. Medicínské simulace patří k současnému světovému trendu ve zdravotnictví a Česká republika patří v tomto ohledu ke světové špičce.

„Bezpečí návštěvníků Národního muzea je pro nás na prvním místě. A tato pravidelná cvičení jsou pro nás klíčová. Díky nim máme jistotu, že složky Integrovaného záchranného systému Národní muzeum znají, umějí se zde pohybovat a jsou tak v případě nenadálých situací lépe připraveny rychle a efektivně zasáhnout. Některých simulací se v rámci dnešního cvičení účastní i naši zaměstnanci, pro které pravidelně pořádáme také školení v oblasti bezpečnosti a krizové komunikace,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Během zdravotnického cvičení, na kterém spolupracovaly Univerzita Karlova a 1. lékařská fakulta UK, přispěli svými zkušenostmi také přední český porodník a anesteziolog profesor Antonín Pařízek, přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK Mikuláš Mlček, přednosta Ústavu simulační medicíny na LF Masarykovy univerzity Petr Štourač, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Petr Kolouch a ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý.

„Výskyt závažných a kritických stavů nelze ani sebelepší zdravotní péčí zcela vyloučit. Proto je nezbytné, aby se zdravotníci na takové situace systematicky připravovali, a to v co nejreálnějším prostředí, ovšem bez ohrožení pacientů. Právě to umožňují medicínské simulace. Porodním týmům dovolují například nacvičit rychlou a efektivní reakci na situace, kdy je nutné okamžité rozhodnutí o léčbě, transportu do porodnického zařízení nebo ukončení těhotenství. Tyto nácviky významně pomáhají minimalizovat riziko pro matku i dítě a zvyšují šance na příznivý výsledek,“ říká prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

V rámci připravenosti na nenadálé situace se v Národním muzeu v uplynulých letech uskutečnila v rámci cvičení Integrovaného záchranného systému simulace teroristického útoku. A naposledy také cvičení Útvaru rychlého nasazení, které mělo za cíl zdokonalit orientaci ve vnitřních prostorách muzea a simulovat teroristický útok za pomoci nástražného výbušného systému a přípravy útoku pomocí dronů a výbušnin na Václavském náměstí. K zákroku byl použit tým odstřelovačů a zásahový tým.